В Чичен-Ице найден неизвестный 1000-летний текст (Фото)

Новости науки:Археологи уверены, что плита не всегда использовалась в качестве храмового алтаря — сперва она была установлена в каком-то другом месте.

Ученые из Национального института антропологии и истории Мексики обнаружили древнюю плиту с иероглифами и рисунками при исследовании храма улиток, расположенного на территории археологического комплекса Чичен-Ица. Когда-то это место было политическим и культурным центром цивилизации майя — пишет издание The Yucatan Times.

При изучении храма улиток археологи наткнулись на древнюю каменную плиту, покрытую иероглифами и изображениями. Возраст артефакта, как показал предварительный анализ, составляет по меньшей мере тысячу лет.

"Мы наткнулись на ранее неизвестную каменную плиту, покрытую древними текстами. Кроме иероглифов, на плите можно обнаружить рисунки, изображающие связанных веревками людей. Предполагается, что это военнопленные, которых приносили в жертву. Но точный смысл рисунков и иероглифов еще только предстоит расшифровать — впереди, соответственно, довольно серьезная работа", — рассказывает археолог Хосе Франсиско Осорио Леон, один из руководителей экспедиции.

Размеры древней плиты майя — 160 на 140 сантиметров. Кроме плиты, ученые обнаружили и другие каменные артефакты, изготовленные в период между 900 и 1000 годами н.э.