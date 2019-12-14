Может ли стресс позитивно влиять на организм человека: если да, то в чем его польза?

Новости науки:Принято считать, что стресс — это крайне опасное состояние, с которым непременно надо бороться. Стоит заметить, что все немного сложнее.

Стресс — это по сути своей приспособительная реакция, которая позволяет нам мобилизировать силы нашего организма в опасной (стрессовой) ситуации. Конечно, если постоянно испытывать стресс, то наши внутренние запасы просто истощатся и тогда со здоровьем начнутся проблемы. Как и в большинстве случаев, если мы говорим о стрессе, то важен баланс. Но может ли стресс быть полезным настолько, чтобы продлевать жизнь? Исследователи из Мичиганского университета уверены, что да.

В чем польза стресса?

Как сообщает портал Science Daily, группа ученых из США обнаружила, что стресс, испытываемый в раннем возрасте, повышает последующую устойчивость к стрессу в пожилом возрасте, что не снижает тем самым его негативное воздействие на организм. В данном исследовании эксперты сконцентрировались на том моменте, что в процессе стрессовых реакций в клетках накапливается слишком много свободных радикалов. Свободные радикалы — это элементы, повреждающие ДНК и другие внутренние структуры клеток, что вызывает их видоизменение и считается одной из причин старения на клеточном уровне.

Но наш организм не глупый и у него есть методы по борьбе со свободными радикалами. Однако когда клетки производят больше окислителей и свободных радикалов, чем то количество, с которым они могут справиться, тогда и начинается вредное воздействие. Изучая вид круглых червей под названием Caenorhabditis elegans, американские ученые Урсула Якоб и Дафна Базопулу обнаружили, что черви, которые производили больше свободных радикалов из-за стресса в молодом возрасте, жили дольше, чем черви, которые не испытывали стрессовых ситуаций.

Исследователи уже давно задаются вопросом, что определяет изменчивость продолжительности жизни, Одна часть — это генетика: если ваши родители живут долго, то и у вас есть хороший шанс прожить дольше. А вот другая часть, как считается — это окружающая вас среда. Но это не совсем так, говорят ученые.

Отсортировав тысячи личинок круглых червей, ученые начали их выращивать, разделив на несколько групп по уровню стресса.

От тех, кто жил в "тепличных условиях" до особей, которые постоянно подвергались различным "испытаниям". Авторы выявили важнейшее различие между ними — концентрацию модификатора гистонов. Это соединение чувствительно к свободным радикалам, возникающим при стрессе, а его уровень, заложенный на личиночной стадии, сохраняется на всю жизнь. И оно защищает организм от стресса. Чем его больше, тем устойчивей организм.

Если бы продолжительность жизни определялась исключительно генами и окружающей средой, мы ожидали бы, что генетически идентичные организмы, выращенные в одинаковых условиях, умрут примерно в одно и то же время, но этого совсем не происходит. Некоторые черви живут только три дня, в то время как другие — 20 дней. Тогда возникает вопрос: что же, помимо генетики и окружающей среды, является причиной такой большой разницы в продолжительности жизни?

Когда исследователи подвергли всю популяцию молодых червей воздействию стрессовых факторов, средняя продолжительность жизни всей популяции значительно увеличилась. Конечно, данные этого исследования нельзя стопроцентно "перекладывать" на людей и необходимы дополнительные изыскания в данной области (чем ученые и планируют заняться). Однако же уже давно выдвигались предположения о положительном влиянии стресса на продолжительность жизни. И кажется, что у гипотезы находятся первые подтверждения.