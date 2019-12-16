Очень "взрослый": в Индонезии нашли самый древний наскальный рисунок

Новости науки:Ученые предположили, что на нем изображена сцена охоты, где вооруженные люди гонятся за быками и свиньями.

Рисунки нашли в цепи пещер, которые расположены в получасе езды от города Макассар. Несмотря на то, что они давно известны исследователям, и их изучают с 1950-х годов, изображения смогли найти только сейчас. Ученые объясняют это тем, что рисунки расположены в углублении, которое труднодоступно для людей — на высоте около 18 метров над землей.

Ученые не смогли определить датировку этих изображений по косвенным признакам, а более традиционный метод радиоуглеродного анализа не сработал, поскольку рисунки сделаны красноватым пигментом, не имеющим органического вещества. Урановое датирование же показало, что возраст этих рисунков варьируется от 35 до 44 тысяч лет. Если исследователи не ошиблись, то это самые древние наскальные рисунки в мире.

На нем можно различить четырнадцать фигур. Шесть из них — это звери: две свиньи, четыре карликовых буйвола. Остальные восемь — антропоморфные фигуры с отдельными чертами животных. Часть из них держат в руках оружие того времени: дротики и веревки.

Ученые уже определили что все эти рисунки нанесли в одно и то же время, соответственно, это единая сцена. Они предположили, что это реконструкция одной из сцен охоты, когда часть племени выгоняет зверей из укрытия, а другая часть — пытается их поймать с помощью веревок и убить с помощью дротиков.