Флирт в рабочем коллективе: почему он снижает стресс и строит здоровые отношения

Новости науки:Чрезмерно жесткие рамки при общении между коллегами способны создать больше стресса и напряжения, чем неудачный флирт.

Ученые из Университета штата Вашингтон изучили, как легкий флирт на рабочем месте между рядовыми сотрудниками влияет на их самочувствие. Статью об этом исследователи опубликовали в журнале Organizational Behavior and Human Decision Processes.

Леа Шеппард и ее коллеги, международная команда из США, Нидерландов и Канады, проанализировали серию опросов нескольких сотен работников различных групп из США, Канады и с Филиппин. Опросы проводились как до старта движения #MeToo, положившего начало широкому общественному обсуждению сексуальных домогательств, так и после этого.

Согласно результатам, большинство сотрудников относились к флирту среди рядовых служащих скорее позитивно. «Мы обнаружили, что, когда флирт доставляет удовольствие, он может предложить некоторые преимущества: заставляет людей чувствовать себя хорошо, что может защитить их от стрессов в жизни», — отмечает Шеппард.

Как пример она приводит данные одного из опросов. В нем работников спрашивали, как они переживали проявленную к ним несправедливость со стороны руководства. Также опросили супругов и коллег работников, чтобы получить внешние наблюдения об их уровне стресса. Оказалось, флирт на рабочем месте, на самом деле, помог обиженным снимать стресс и бессонницу.

Под флиртом авторы статьи понимают шутки, кокетство и комплименты. Они стремятся отграничить такой стиль общения между работающими друг с другом людьми от домогательств. Основная идея работы заключается в том, что политика «нулевой терпимости», проводимая для искоренения харрасмента на рабочем месте и необходимая, чтобы исключить давление начальства на подчиненных, нерелевантна применительно к отношениям рядовых сотрудников. В случае неуместного флирта со стороны равного по статусу, по мнению команды исследователей, человек может уклониться от него без потерь для себя.

Хотя сотрудники радовались флирту, когда он исходил от коллег, начальство было не слишком радо подобным взаимоотношениям, стремясь ограничивать сотрудников и зачастую выставляя крайне жесткие рамки рабочих взаимодействий. Авторы исследования утверждают, что чрезмерно строгая политика, направленная на сдерживание сексуальных домогательств, может непреднамеренно дать понять, что абсолютно все формы социального сексуального поведения, даже потенциально полезные, должны подвергаться мониторингу, контролю и наказанию. При этом все вышесказанное не касается начальства любого звена.

«Правила нулевой терпимости могут добавить неловкость в то, что является довольно естественным поведением в рамках установившейся дружбы, — поясняет Шеппард. — В то же время мы не поощряем менеджеров облегчать это поведение. Это просто то, что, вероятно, происходит органично». Результаты исследования указывают на то, что менеджеры должны искать баланс, избегая чрезмерно ограничительных политик в отношении социального сексуального поведения, в то же время не поощряя его и не участвуя в нем сами.