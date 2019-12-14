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Берегите нервы: лучшие продукты для ликвидации стресса

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Берегите нервы: лучшие продукты для ликвидации стресса
17:16 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Управление стрессом имеет важное значение для поддержания вашего общего здоровья.

Если вы позволите своему стрессу завладеть ситуацией, ваше психическое здоровье серьезно пострадает. Вы также увеличите свой риск неблагоприятных состояний, начиная от увеличения веса до диабета 2 типа. Дэвид Форман, основатель службы образования пищевых добавок Herbal Pharmacist, рассказывает, какие продукты помогут нам в борьбе со стрессом.

Теперь эксперты предполагают, что ключ к управлению стрессом и контролю настроения лежит в еде.

Форман рекомендовал добавлять в свой рацион больше продуктов без стресса, которые содержат витамины, минералы и питательные вещества, необходимые для управления стрессом. Вот несколько продуктов, которые вы должны рассмотреть, чтобы добавить в свой рацион:

Темный шоколад. Согласно исследованиям он богат антиоксидантами, которые могут помочь справиться со стрессом за счет снижения количества гормонов стресса в организме. Прежде чем покупать шоколад, вы должны убедиться, что шоколадный батончик не содержит ненужного количества сахара.

Авокадо. Как предположил Форман, полезные жиры, такие как омега-3, помогают справляться со стрессом. Авокадо - один из самых жирных фруктов в мире, содержащий большое количество омега-3 жирных кислот.

Жирная рыба. Другой предшественник в мире продуктов, богатых омега-3, жирная рыба, такая как лосось и тунец, не только полезна для сердца, но и для мозга. Омега-3 могут также помочь ослабить депрессию, поскольку питательные вещества легко взаимодействуют с молекулами, связанными с настроением.

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"Если мы будем питать надпочечниковую систему и позволять нашим телам создавать необходимое количество нейромедиаторов для наших тел, эти ингредиенты могут не работать в краткосрочной перспективе, но они будут работать в долгосрочной перспективе", - рассказал фармацевт.

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