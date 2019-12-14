Берегите нервы: лучшие продукты для ликвидации стресса

Если вы позволите своему стрессу завладеть ситуацией, ваше психическое здоровье серьезно пострадает. Вы также увеличите свой риск неблагоприятных состояний, начиная от увеличения веса до диабета 2 типа. Дэвид Форман, основатель службы образования пищевых добавок Herbal Pharmacist, рассказывает, какие продукты помогут нам в борьбе со стрессом.
Теперь эксперты предполагают, что ключ к управлению стрессом и контролю настроения лежит в еде.
Форман рекомендовал добавлять в свой рацион больше продуктов без стресса, которые содержат витамины, минералы и питательные вещества, необходимые для управления стрессом. Вот несколько продуктов, которые вы должны рассмотреть, чтобы добавить в свой рацион:
Темный шоколад. Согласно исследованиям он богат антиоксидантами, которые могут помочь справиться со стрессом за счет снижения количества гормонов стресса в организме. Прежде чем покупать шоколад, вы должны убедиться, что шоколадный батончик не содержит ненужного количества сахара.
Авокадо. Как предположил Форман, полезные жиры, такие как омега-3, помогают справляться со стрессом. Авокадо - один из самых жирных фруктов в мире, содержащий большое количество омега-3 жирных кислот.
Жирная рыба. Другой предшественник в мире продуктов, богатых омега-3, жирная рыба, такая как лосось и тунец, не только полезна для сердца, но и для мозга. Омега-3 могут также помочь ослабить депрессию, поскольку питательные вещества легко взаимодействуют с молекулами, связанными с настроением.
"Если мы будем питать надпочечниковую систему и позволять нашим телам создавать необходимое количество нейромедиаторов для наших тел, эти ингредиенты могут не работать в краткосрочной перспективе, но они будут работать в долгосрочной перспективе", - рассказал фармацевт.