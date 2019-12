Вирус гриппа и возбудитель ОРВИ: "конкуренты" или "сотрудники"?

Новости науки:Люди, которые подхватили грипп, имеют меньше шансов заразиться ОРВИ — и наоборот.

На бытовом уровне мы далеко не всегда способны различить грипп, простуду, вызванную бактериальными инфекциями, и ОРВИ, то есть респираторное заболевание, причиной которого послужили вирусы, такие как риновирус. На самом деле, все это разные болезни со своими механизмами развития, прогнозами, степенью опасности, методами лечения и профилактики.

Более ранние наблюдения медиков позволили предположить, что обычные простудные заболевания реже встречаются в сезон гриппа — и наоборот. Исследование, опубликованное командой ученых из Университета Глазго в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, впервые обладает должным уровнем доказательности, чтобы убедиться в этом как на уровне популяции, так и в случае каждого конкретного больного.

За девять лет авторы протестировали образцы 36 157 пациентов с респираторными заболеваниями. В 35% случаев ОРЗ был вирусной природы, а в 8% из этих 35% вирус был более чем одного вида.

Оказалось, вирусы не любят конкурентов. Самым «негостеприимным» оказался вирус гриппа типа А. У зараженных им испытуемых шанс встретить еще и риновирус был на 70% ниже, чем у зараженных любым другим вирусом. Более того, компьютерное моделирование данных показало, что взаимное подавление активности между вирусами гриппа и риновирусами, по-видимому, происходит как у отдельных людей, так и на уровне популяции.

Риновирус — виновник более легких (относительно гриппа) простудных заболеваний, часто случающихся в холодное время года. Ученые сравнивают взаимодействие этих групп вируса с борьбой хищников за ресурсы.

«Точно так же, как львы и пятнистые гиены конкурируют за пищевые ресурсы в Масаи-Мара, респираторные вирусы, как мы предполагаем, могут конкурировать за ресурсы в дыхательных путях. Мы исследуем различные вероятности [того, почему это происходит], такие как конкуренция этих вирусов за возможность заразить клетки организма или сложность [проникновения в организм] для нового вируса из-за иммунного ответа на уже заразивший этого же человека неродственный вирус», — объясняет доктор Сима Никбахш.

Диаграммы, которые показывают колебания заболеваемости вирусными инфекциями среди жителей Глазго в 2005—2013 годах. Обозначения: RV — риновирусы (всех типов), IAV — вирус гриппа типа А, IBV — вирус гриппа типа B, AdV — аденовирусы, RSV — респираторно-синцитиальный вирус человека, MPV — метапневмовирус человека, PIV1 — вирус парагриппа I типа, PIV2 — вирус парагриппа II типа / © Nickbakhsh, Mair et al., PNAS, 2019

Пока невозможно сказать, какова точная причина наблюдаемых корреляций. Также ограничением исследования можно назвать то, что все наблюдения были сделаны у уже заболевших людей, поэтому неизвестно, как поведут себя вирусы, одновременно попавшие в один организм, не имевший признаков болезни на тот момент.

Доктор Пабло Мурсия, возглавлявший исследование, подчеркивает, что работа показывает важность комплексного подхода в изучении инфекционных заболеваний. «Традиционно люди изучали вирусы изолированно — вы изучаете только грипп или риновирус, — но здесь мы показали, что необходимо также исследовать эти вирусы вместе, как экосистему». Не было откровением, что разные штаммы одного вируса могут конкурировать или генерировать перекрывающийся иммунный ответ в организме. Важно, что взаимодействие происходит между совершенно разными типами возбудителей.

В дальнейшем ученые надеются выяснить, как именно взаимодействуют респираторные вирусы. Понимание этих механизмов и того, как определенные вирусные инфекции могут способствовать развитию или угнетению друг друга, поможет лучше бороться с болезнями. Кроме того, эти знания, возможно, позволят лучше понимать, почему разные вирусы циркулируют в разные времена года или почему они по-разному влияют на возрастные группы и системы организма.

Важно, что специфические взаимодействия существуют не только между риновирусом и гриппом типа А. Команда обнаружила и другие пары среди исследованных ими 11 видов респираторных вирусов. Правда, настолько сильных антагонистов больше не встретилось. Но это показывает, что это не уникальная реакция, а значит, есть вероятность других интересных и важных находок подобного рода.

Кроме непосредственного взаимодействия внутри организма, на уровне популяции волна заражения одним видом инфекции может поспособствовать тому, что люди, будучи на больничном, пересидят дома волну другого заболевания, и, следовательно, снизится уровень заражения им.

К сожалению, говорить о том, что одна инфекция полностью защитит именно вас от другой, было бы некорректно. Авторы обращают внимание читателей на то, что их данные — это средние риски, посчитанные для очень большой выборки, так что отдельный незадачливый человек вполне имеет шанс получить и то, и другое.