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В центре Млечного пути может быть не одна черная дыра

В центре Млечного пути может быть не одна черная дыра
15:14 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Астрофизик Смадар Наоз написал, что недавние наблюдения намекают на возможность того, что черная дыра имеет "подружку".

Изучение галактики изнутри может быть сложной вещью, но астрономам удалось узнать очень много о нашем собственном Млечном Пути. Одна из вещей, которые ученые думают, что они знают о нашей галактике — и многих других галактиках, подобных нашей, — это то, что они вращаются вокруг черной дыры.

В случае Млечного Пути объект в центре галактики считается сверхмассивной черной дырой, и это не редкость.

Однако, как пишет астрофизик Смадар Наоз, недавние наблюдения намекают на возможность того, что черная дыра, которая по мнению ученых, находится в месте, известном как Sgr A* (центр нашей галактики), имеет "подружку".

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В новой исследовательской работе команда астрофизиков объясняет, что, наблюдая движение звезд вблизи галактического центра, они могут получить лучшее представление о том, что происходит, несмотря на то, что на самом деле они не могут непосредственно видеть черную дыру. Поскольку звезды вращаются вокруг центра нашей галактики, их движение может выявить присутствие объектов, которые оказывают на них сильное гравитационное притяжение.

Используя наше понимание гравитационного взаимодействия между возможной парой сверхмассивных черных дыр и окружающими звездами, астрономы могут предсказать, что произойдет со звездами.

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Астрофизики, могут сравнить имеющиеся данные, а затем определить возможные орбиты звезд и выяснить, есть ли у сверхмассивной черной дыры компаньон, который оказывает гравитационное влияние.

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Черная дыра, Астрофизика, Научные исследования, Млечные путь.
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