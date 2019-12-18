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Китайское Солнце: ученые из Поднебесной готовятся запустить уникальный реактор

Китайское Солнце: ученые из Поднебесной готовятся запустить уникальный реактор
20:26 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости науки:Китай собирается начать работу над "искусственным солнцем".

"Искусственное Солнце" - устройство ядерного синтеза, которые вырабатывает энергию путем воспроизведения реакций, происходящих в центре Солнца. В случае успеха устройство может приблизить ученых к достижению конечной цели ядерного синтеза - почти безграничной, дешевой и чистой энергии.

Устройство под названием HL-2M Tokamak является частью Национального экспериментального проекта по сверхпроводящему Токамаку, который реализуется с 2006 года. В марте официальный представитель Китайской национальной ядерной корпорации объявил, что завершит строительство HL-2M к концу года.

Дуань Сюру, глава Юго-западного института физики, объявил, что устройство начнет работать уже в 2020 году. На конференции China Fusion Energy он рассказал участникам, как новое устройство достигнет температуры свыше 200 миллионов градусов по Цельсию.

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Ядерный синтез — это реакция, которая питает Солнце. Она заключается в слиянии двух более легких атомных ядер в более тяжелое ядро. Эта реакция выделяет огромное количество энергии. Чтобы воссоздать это на Земле, ученые должны нагреть топливо до температуры свыше 100 миллионов градусов Цельсия.

Несмотря на то, что достигнут стабильный ядерный синтез, количество энергии, необходимой для проведения реакций, превышает ту, которая вырабатывается.

Джеймс Харрисон, старший физик по термоядерному синтезу в Управлении по атомной энергии Соединенного Королевства (UKAEA), заявил, что китайский Токамак HL-2M отличается от других устройств гибкостью магнитного поля. Ученые смогут адаптировать его для защиты внутренней части устройства, когда оно работает на большой мощности.

Представлен крошечный ядерный реактор, который мог бы изменить мир

Устройства термоядерного синтеза, такие как токамак, как правило, отводят тепло отработавших газов и частицы из ядра, производящего синтез, в очень узкий слой шириной от сантиметров до миллиметров, что приводит к очень высоким тепловым нагрузкам и нагрузкам частиц, которые могут повредить поверхности, выстилающие внутреннюю часть устройства в реакторе; гибкость, доступная на HL-2M, позволит исследователям найти новые решения этой проблемы.

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Китай, Наука, Энергия, Реактор, Искусственное Солнце.
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