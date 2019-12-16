Скачать
Понедельник, 16.12.2019
Пристайко анонсировал новое перемирие на Донбассе
Пристайко анонсировал новое перемирие на Донбассе
Президент внес в Раду неотложный законопроект с изменениями в Конституцию
Президент внес в Раду неотложный законопроект с изменениями в Конституцию
Сегодня жеребьевка Лиги Европы: Шахтер узнает соперника
Сегодня жеребьевка Лиги Европы: Шахтер узнает соперника
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 17 декабря
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 17 декабря

Представлен крошечный ядерный реактор, который мог бы изменить мир

Представлен крошечный ядерный реактор, который мог бы изменить мир
11:15 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: earth-chronicles.ru

Новости технологии:Ядерный реактор NuScale следующего поколения крошечный по сравнению с сегодняшними работающими реакторами.

Следующий шаг в ядерной энергетике - это 1/100 размера сегодняшних реакторов. Энергетический стартап в Орегоне хочет, чтобы мы переосмыслили наше нежелание принимать ядерную энергию .

NuScale Power изучает новую технологию реактора в лаборатории на территории кампуса Орегонского государственного университета.

Их самый современный реактор крошечный и, как настаивают его сторонники - гораздо безопаснее, чем уже существующие.

OnePlus готовит "что-то особенное" для выставки CES 2020 (Фото)

Из-за своего малюсенького размера, эти реакторы гораздо легче упаковать в предохранительных устройствах и сдержать в случае аварийной ситуации.

Крупнейшие реакторы в мире достигают максимальной мощности около 8000 МВт. Каждый реактор NuScale всего лишь 60 МВт, потому что реактор мал по конструкции. Новые атомные станции смогут установить десятки таких одновременно для достижения необходимой мощности.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Технологии, Реактор, Ядерный реактор, Техно, Крошечный ядерный реактор.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 У кого в Украине наиболее высокие зарплаты и кого ищут работодатели
02 Премьера нового бюджетного кроссовера Toyota намечена на февраль: детали (Фото)
03 Весна в декабре: в Украину идет ощутимое потепление, будет солнечно
04 В Украине поменяются правила пользования банковскими карточками: что важно знать
05 Звезда "Великолепного века" показал трогательные фото своей жены и маленького сына
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ближайшие две субботы украинцы будут работать
Ближайшие две субботы украинцы будут работать
Названы самые влиятельные страны мира
Названы самые влиятельные страны мира
МИД: США согласовали нового посла Украины
МИД: США согласовали нового посла Украины
Кейт Миддлтон рассекретила первое слово младшего сына
Кейт Миддлтон рассекретила первое слово младшего сына
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь