Представлен крошечный ядерный реактор, который мог бы изменить мир

Новости технологии:Ядерный реактор NuScale следующего поколения крошечный по сравнению с сегодняшними работающими реакторами.

Следующий шаг в ядерной энергетике - это 1/100 размера сегодняшних реакторов. Энергетический стартап в Орегоне хочет, чтобы мы переосмыслили наше нежелание принимать ядерную энергию .

NuScale Power изучает новую технологию реактора в лаборатории на территории кампуса Орегонского государственного университета.

Их самый современный реактор крошечный и, как настаивают его сторонники - гораздо безопаснее, чем уже существующие.

Из-за своего малюсенького размера, эти реакторы гораздо легче упаковать в предохранительных устройствах и сдержать в случае аварийной ситуации.

Крупнейшие реакторы в мире достигают максимальной мощности около 8000 МВт. Каждый реактор NuScale всего лишь 60 МВт, потому что реактор мал по конструкции. Новые атомные станции смогут установить десятки таких одновременно для достижения необходимой мощности.