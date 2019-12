OnePlus готовит "что-то особенное" для выставки CES 2020 (Фото)

Главная тема ивента не раскрывается, но основатель и главный исполнительный директор OnePlus Пит Лау написал в своем тивитере, что компания "покажет что-то особенное". До этого бренд не принимал участия в выставке.

Что может подготовить One Plus

СМИ предполагают, что OnePlus может как показать новое устройство, например, умные часы или беспроводные наушники, так и просто продемонстрировать свой текущий ассортимент участникам выставки или сделать небольшой анонс о сотрудничестве с Qualcomm и планах на использование Snapdragon 865.

We'll show you something special. See you in Las Vegas. https://t.co/22Vb4Gr0Zk

— (@PeteLau) 13 декабря 2019 г.