Создают рок-музыку: зачем шимпанзе бросают камни в деревья (Видео)

Новости науки:Обезьяны, обитающие в Западной Африке, швыряют камни в стволы деревьев — вероятно, пытаясь «извлечь» определенный звук.

Исследователи из Института эволюционной антропологии общества Макса Планка и Университета Экс-Марсель выяснили, для чего отдельные группы обезьян швыряют камни в деревья. Статья об этом опубликована в издании Biology Letters.

Три года назад ученые обнаружили, что среди шимпанзе, обитающих в Западной Африке, довольно популярно одно групповое развлечение — бросание камней по стволам деревьев. Причем деревья были не какие попало: у приматов были излюбленные растения для подобных занятий. В их корнях лежали целые груды булыжников.

Шимпанзе, развлекающихся подобным образом, видели на территории Либерии, Кот д’Ивуара, Гвинеи-Бисау и Сьерра-Леоне. Если взглянуть на карту, можно предположить, что коллективное швыряние камней локализовано на относительно небольшой территории. Ученые связывают это с местной традицией, передающейся среди обезьян. Также существует предположение, что это вовсе не развлечение, а часть некоего ритуала.

Сил у шимпанзе немного, но они очень стараются / © Science Magazine

Для нового исследования ученые выдвинули гипотезу, что подобная активность шимпанзе может быть как-то связана со звуком, который издают попавшие по дереву камни. Биологи отправились в ту же местность, где поведенческий феномен был обнаружен впервые, и установили у определенных деревьев микрофоны. Чтобы ускорить процесс сбора данных, они сами поупражнялись в бросании камней, заодно оценивая характеристики звука при ударе: например, был ли он приглушенным или звонким и как долго были слышны отзвуки.

Изучив 13 видов растений и опробовав различные сценарии камнеметания, биологи определили, что шимпанзе предпочитали определенные породы деревьев и чаще всего выбирали растения с открытыми корнями. При попадании в такие корни звуки были ниже и длились дольше, чем в иных случаях.

Ранее ученые предполагали, что бросание камней по стволу — некий обезьяний ритуал / © NPR

По мнению исследователей, звук действительно служит главной причиной того, почему африканские обезьяны бросают камни. Зачем именно это нужно шимпанзе — пока точно не известно. Но вероятнее всего, обезьянам просто нравятся определенные звуки ударов.