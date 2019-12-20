Найдены окаменелые останки древнего леса (Фото)

Новости науки:В окрестностях Нью-Йорка обнаружили окаменевшие следы леса, который может быть древнейшим на планете Земля.

На севере США палеонтологи нашли окаменелые останки примитивных деревьев, росших почти 390 миллионов лет назад.

В старом горном карьере, находящемся на хребте Катскилл в американском штате Нью-Йорк, обнаружены окаменелые останки древнего леса. Находка датирована возрастом 386 миллионов лет — концом девонского периода, бурным временем появления первых сухопутных позвоночных и еще примитивных древовидных растений. Они стали непосредственными предками и предшественниками колоссальных лесов следующего, каменноугольного периода.

Корни таких голосеменных растений и удалось идентифицировать среди окаменелостей. Об этом ученые из Великобритании и США сообщают в статье, опубликованной в журнале Current Biology. По словам Уильяма Штейна (William Stein) и его соавторов, находка отодвигает время появления первых лесов на миллионы лет дальше в прошлое.

Останки древних растений находят в карьере песчаников под Каиром, штат Нью-Йорк, еще с 1960-х, однако некоторые образцы стали известны лишь в последние годы, частично обнажившись из-за эрозии. Среди них ученые идентифицировали окаменелые фрагменты корней археоптерисов (Archaeopteris), ранних родственников голосеменных, а также папоротниковидных Eospermatopteris и еще одного вида, возможно, относящегося к плауновым.

Эти растения известны в числе самых первых деревьев на планете. Археоптерисы — наиболее "передовые" из них, и именно их появление авторы называют "началом будущих современных лесов". Это древнейшие растения, у которых достоверно имелись листья знакомых нам строения и типа. В отличие от росших тут же Eospermatopteris, археоптерисы отращивали длинные специализированные корни для всасывания воды и минеральных веществ.

По соседству с останками древнего леса обнаружены окаменелые кости позднедевонской рыбы — судя по всему, в позднем девоне эта местность время от времени затапливалась. Именно нанесение осадочных пород, по-видимому, и позволило сохраниться уникальным образцам.