В поиске внеземной жизни может помочь ядовитый газ

Новости науки:Токсичное соединение фосфора может стать маркером для поиска примитивной жизни на далеких экзопланетах.

Фосфин, или же фосфористый водород PH3, - один из самых токсичных газов, встречающихся на Земле. Он действует на нервную систему, нарушая обмен веществ, негативно влияет на почки, печень, органы дыхания и кровеносные сосуды. Его часто называют "болотным газом": именно самопроизвольное воспламенение фосфина - причина появления "блуждающих огней" на болотах. Кроме того, это вещество образуется в кишечниках некоторых птиц и млекопитающих.

Хотя для аэробных форм жизни фосфин безусловно вреден, его вырабатывают и спокойно переносят анаэробные организмы, которым кислород для функционирования не нужен. Более того, в земной природе PH3 не может появиться никаким иным способом, кроме как благодаря анаэробным микробам, что делает токсичный газ биосигнатурой - четким признаком существования жизни на землеподобных планетах.

Группа ученых из Массачусетского и Калифорнийского технологических институтов утверждает, что фосфин можно использовать для поиска анаэробных форм жизни на других планетах. В статье, опубликованной в журнале Astrobiology, исследователи утверждают: если на какой-либо экзопланете PH3 генерируется в большом количестве (например, в таком же, как метан на Земле), он давал бы характерную картину поглощения света при наблюдениях. Использование мощного телескопа (такого как "Джеймс Уэбб", который запустят в 2021 году) позволяет зафиксировать фосфин в атмосфере на расстоянии до 16 световых лет.

Чтобы исключить возможность абиотического образования фосфина, ученые потратили несколько лет на моделирование подобных процессов и пришли к выводу, что это возможно лишь на газовых гигантах, но никак не на каменистых планетах вроде нашей. "В какой-то момент мы рассматривали все менее и менее правдоподобные механизмы: например, может ли при взаимном трении тектонических плит возникнуть плазменная искра, которая даст достаточно энергии для синтеза фосфинов? - говорит ведущий автор исследования Клара Соуза-Силва. - Мы потратили несколько лет, чтобы понять, что только живые организмы могут давать определяемые количества фосфина".