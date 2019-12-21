Скачать
Понедельник, 23.12.2019
В Кабмине хотят повышать зарплаты на 2 тысячи в год
В Кабмине хотят повышать зарплаты на 2 тысячи в год
Новый глава Института нацпамяти озвучил приоритеты работы
Новый глава Института нацпамяти озвучил приоритеты работы
Топ-10 лучших тренеров сборных 2019 года
Топ-10 лучших тренеров сборных 2019 года
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 24 декабря
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 24 декабря

В поиске внеземной жизни может помочь ядовитый газ

В поиске внеземной жизни может помочь ядовитый газ
16:41 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Токсичное соединение фосфора может стать маркером для поиска примитивной жизни на далеких экзопланетах.

Фосфин, или же фосфористый водород PH3, - один из самых токсичных газов, встречающихся на Земле. Он действует на нервную систему, нарушая обмен веществ, негативно влияет на почки, печень, органы дыхания и кровеносные сосуды. Его часто называют "болотным газом": именно самопроизвольное воспламенение фосфина - причина появления "блуждающих огней" на болотах. Кроме того, это вещество образуется в кишечниках некоторых птиц и млекопитающих.

Хотя для аэробных форм жизни фосфин безусловно вреден, его вырабатывают и спокойно переносят анаэробные организмы, которым кислород для функционирования не нужен. Более того, в земной природе PH3 не может появиться никаким иным способом, кроме как благодаря анаэробным микробам, что делает токсичный газ биосигнатурой - четким признаком существования жизни на землеподобных планетах.

Группа ученых из Массачусетского и Калифорнийского технологических институтов утверждает, что фосфин можно использовать для поиска анаэробных форм жизни на других планетах. В статье, опубликованной в журнале Astrobiology, исследователи утверждают: если на какой-либо экзопланете PH3 генерируется в большом количестве (например, в таком же, как метан на Земле), он давал бы характерную картину поглощения света при наблюдениях. Использование мощного телескопа (такого как "Джеймс Уэбб", который запустят в 2021 году) позволяет зафиксировать фосфин в атмосфере на расстоянии до 16 световых лет.

Телескопом "Хаббл" были найдены сверхлегкие планеты (Фото)

Чтобы исключить возможность абиотического образования фосфина, ученые потратили несколько лет на моделирование подобных процессов и пришли к выводу, что это возможно лишь на газовых гигантах, но никак не на каменистых планетах вроде нашей. "В какой-то момент мы рассматривали все менее и менее правдоподобные механизмы: например, может ли при взаимном трении тектонических плит возникнуть плазменная искра, которая даст достаточно энергии для синтеза фосфинов? - говорит ведущий автор исследования Клара Соуза-Силва. - Мы потратили несколько лет, чтобы понять, что только живые организмы могут давать определяемые количества фосфина".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Внеземная жизнь, Экзопланеты, Ядовитый газ, Соединение фосфора, Клара Соуза-Силва.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не лечим, а калечим: не употребляйте это при простуде (Фото)
02 Главные события недели: Зеленский в Баку, столкновения под Радой, газовые соглашения и другие
03 Погода на неделю: украинцев ожидают дожди, мокрый снег и ветер
04 Новый Трудовой кодекс: что предлагают изменить
05 Проще простого: эффективный рецепт при одышке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Опрос: Украинцы назвали политика и главное событие года
Украинцы назвали политика и главное событие года
Новый Трудовой кодекс: что предлагают изменить
Новый Трудовой кодекс: что предлагают изменить
Кабмин пересмотрит прогноз по курсу доллара
Кабмин пересмотрит прогноз по курсу доллара
Студия Warner Bros. планирует снять &quot;Шерлока Холмса 4&quot;: подробности
Студия Warner Bros. планирует снять "Шерлока Холмса 4": подробности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь