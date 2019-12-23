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Найдена новая похожая на Землю экзопланета

Найдена новая похожая на Землю экзопланета
11:30 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Как отмечают астрономы, такие объекты исследовать непросто, так как они не так часто обнаруживаются вокруг достаточно ярких звезд.

Астрономы обнаружили экзопланету, размерами немногим более Земли, вращающуюся вокруг красного карлика на расстоянии всего 66,5 светового года от нас.

Ученые сильно заинтересованы в изучении относительно небольших (размерами примерно с Землю) каменистых экзопланет.

В новой работе исследователи описывают открытие такой экзопланеты; она вращается вокруг красного карлика, где-то на 60% менее крупного и массивного, чем Солнце, примерно в 66,5 светового года от Земли и получила название GJ 1252 b. Размерами она несильно превосходит нашу планету, при том что ее масса — вдвое больше земной (так что она несколько плотнее Земли). Один оборот вокруг родительской звезды GJ 1252 b совершает каждые 12,4 часа (это слишком близко, чтобы ее можно было считать потенциально жизнепригодной) и, вероятно, приливно заблокирована (то есть обращена к своей звезде всегда одной стороной).

В поиске внеземной жизни может помочь ядовитый газ

Близость GJ 1252 b к нам, а также ее быстрое вращение вокруг звезды предоставляют астрономам много возможностей для ее изучения (быстрое вращение позволяет помогает ученым исследовать ее при помощи метода транзитной фотометрии — метода, при котором котором оцениваются колебания в яркости звезды, которые могут свидетельствовать о прохождении объекта перед ее диском).

Исследователи обнаружили GJ 1252 b с помощью космического телескопа TESS, который был запущен весной прошлого года и стал своего рода преемником "Кеплера", который завершил работу осенью 2018-го.

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Земля, Космос, Астрономы, Наука, Астрономия, Экзопланета, Планеты.
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