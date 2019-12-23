Найдена новая похожая на Землю экзопланета

Астрономы обнаружили экзопланету, размерами немногим более Земли, вращающуюся вокруг красного карлика на расстоянии всего 66,5 светового года от нас.
Ученые сильно заинтересованы в изучении относительно небольших (размерами примерно с Землю) каменистых экзопланет.
В новой работе исследователи описывают открытие такой экзопланеты; она вращается вокруг красного карлика, где-то на 60% менее крупного и массивного, чем Солнце, примерно в 66,5 светового года от Земли и получила название GJ 1252 b. Размерами она несильно превосходит нашу планету, при том что ее масса — вдвое больше земной (так что она несколько плотнее Земли). Один оборот вокруг родительской звезды GJ 1252 b совершает каждые 12,4 часа (это слишком близко, чтобы ее можно было считать потенциально жизнепригодной) и, вероятно, приливно заблокирована (то есть обращена к своей звезде всегда одной стороной).
Близость GJ 1252 b к нам, а также ее быстрое вращение вокруг звезды предоставляют астрономам много возможностей для ее изучения (быстрое вращение позволяет помогает ученым исследовать ее при помощи метода транзитной фотометрии — метода, при котором котором оцениваются колебания в яркости звезды, которые могут свидетельствовать о прохождении объекта перед ее диском).
Исследователи обнаружили GJ 1252 b с помощью космического телескопа TESS, который был запущен весной прошлого года и стал своего рода преемником "Кеплера", который завершил работу осенью 2018-го.