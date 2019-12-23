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Эти явления природы до сих пор необъяснимыми учеными

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Эти явления природы до сих пор необъяснимыми учеными
13:37 Пн, 23 Декабрь 2019 Телеграф udivitelnoe.temaretik.com Фото: udivitelnoe.temaretik.com

Новости науки:Шесть невероятных явлений природы, происхождения которых необъяснимо.

  • 1

    Ранее, когда люди не обладали научными знаниями об окружающем мире, все объяснялось богами. Они проливали дожди, двигали землю, убивали и лечили людей. Сейчас большая часть происходящего понятна, хотя бы частично, однако осталось то, что объяснить не удается даже передовым ученым.

    "Неопознанное" желе

    В различных растениях (кусты, трава и даже обычные деревья) периодически находят нечто, напоминающее по консистенции обычное желе. Причем происходит это еще с 14 века – тогда желе не существовало и люди описывали это как прозрачный и липкий материал, который имеет слегка сероватый цвет. Его особенность в том, что спустя некоторое время после появления (неизвестным способом) он испаряется. Версии есть разные, но достоверное происхождение субстанции неизвестно.

  • 2

    Шаровая молния

    О ней слышали все. Это, по сути, природный электрический разряд, имеющий форму шара. Многие даже видели нечто подобное в своей жизни. Однако данный феномен не доказан, ученые все списывают на галлюцинации или "бред", так как ни разу засечь подобное явление для исследования (хоть какого-нибудь) не удалось.

  • 3

    Музыкальные дюны

    Тут главный вопрос – почему? В местностях, где много песка (та же пустыня), при ветре частицы песка начинают буквально "петь". Все это происходит исключительно природным образом. Возникающие звуки можно спутать с чем угодно. Он похож на смех, плачь, завывание в разные моменты "песни". Почему и каким именно образом песок образует подобный звук никому непонятно.

  • 4

    Огненные шары в долине Хессдален

    В отличие от тех же шаровых молний, долина Хессдален была исследована учеными. Удалось засечь чуть менее десятка энергетических сгустков. Выглядит это как огненный шар, они бывают различных размеров, движутся с разной скоростью и меняют цвет. Последние исследования проводились в 83 году, однако результатов не принесли. Сейчас это место притягивает всех любителей неизвестного.

  • 5

    Чудный лес

    Находится это место в Польше. Небольшая роща, насчитывающая несколько сотен сосен, была посажена более 80 лет назад. Все деревья в ней имеют причудливые формы. Некоторые говорят, что это результат какого-то неизведанного природного явления, другие же пеняют на человеческий след (что вполне возможно). Но вот зачем кому-то "искривлять" специально лес, затрачивая на это десятки часов жизни каждый месяц, непонятно.

  • 6

    "Чайник Дьявола" в Миннесоте

    В Миннесоте находится река Брюль. Ничем не примечательная, в одном из мест делится на два ручья. Один образует водопад, спадая в озеро. В другом месте вода стекает в ущелье под названием "Чайник Дьявола". Название это говорящее – так как все исследования, направленные на то, чтобы выяснить, куда идет вода дальше, не дали результатов. Складывается впечатление, что она действительно идет на чай Сатане.

  • 7

    "Тихие" молнии

    Обычны в грозу мы видим вспышку (или серию ярких вспышек), а спустя секунды 3-4 слышим звук грома. Обусловлено это тем, что свет преодолевает расстояние куда быстрее, нежели звук. В Кататумбо (река Венесуэлы) в одном и том же месте часто можно наблюдать молнию, однако никакого звука от этого природного явления не ихсодит.

     

Найдена новая похожая на Землю экзопланета

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Все по теме:

Экология, Наука, Шаровая молния, Явления природы, "Неопознанное" желе, Музыкальные дюны, Огненные шары, Чудный лес, Чайник Дьявола.
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