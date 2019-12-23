Эти явления природы до сих пор необъяснимыми учеными

1 Ранее, когда люди не обладали научными знаниями об окружающем мире, все объяснялось богами. Они проливали дожди, двигали землю, убивали и лечили людей. Сейчас большая часть происходящего понятна, хотя бы частично, однако осталось то, что объяснить не удается даже передовым ученым. "Неопознанное" желе В различных растениях (кусты, трава и даже обычные деревья) периодически находят нечто, напоминающее по консистенции обычное желе. Причем происходит это еще с 14 века – тогда желе не существовало и люди описывали это как прозрачный и липкий материал, который имеет слегка сероватый цвет. Его особенность в том, что спустя некоторое время после появления (неизвестным способом) он испаряется. Версии есть разные, но достоверное происхождение субстанции неизвестно.

2 Шаровая молния О ней слышали все. Это, по сути, природный электрический разряд, имеющий форму шара. Многие даже видели нечто подобное в своей жизни. Однако данный феномен не доказан, ученые все списывают на галлюцинации или "бред", так как ни разу засечь подобное явление для исследования (хоть какого-нибудь) не удалось.

3 Музыкальные дюны Тут главный вопрос – почему? В местностях, где много песка (та же пустыня), при ветре частицы песка начинают буквально "петь". Все это происходит исключительно природным образом. Возникающие звуки можно спутать с чем угодно. Он похож на смех, плачь, завывание в разные моменты "песни". Почему и каким именно образом песок образует подобный звук никому непонятно.

4 Огненные шары в долине Хессдален В отличие от тех же шаровых молний, долина Хессдален была исследована учеными. Удалось засечь чуть менее десятка энергетических сгустков. Выглядит это как огненный шар, они бывают различных размеров, движутся с разной скоростью и меняют цвет. Последние исследования проводились в 83 году, однако результатов не принесли. Сейчас это место притягивает всех любителей неизвестного.

5 Чудный лес Находится это место в Польше. Небольшая роща, насчитывающая несколько сотен сосен, была посажена более 80 лет назад. Все деревья в ней имеют причудливые формы. Некоторые говорят, что это результат какого-то неизведанного природного явления, другие же пеняют на человеческий след (что вполне возможно). Но вот зачем кому-то "искривлять" специально лес, затрачивая на это десятки часов жизни каждый месяц, непонятно.

6 "Чайник Дьявола" в Миннесоте В Миннесоте находится река Брюль. Ничем не примечательная, в одном из мест делится на два ручья. Один образует водопад, спадая в озеро. В другом месте вода стекает в ущелье под названием "Чайник Дьявола". Название это говорящее – так как все исследования, направленные на то, чтобы выяснить, куда идет вода дальше, не дали результатов. Складывается впечатление, что она действительно идет на чай Сатане.