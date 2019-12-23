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Внимание, розыск: обнаружена пропажа звезд с ночного неба

Внимание, розыск: обнаружена пропажа звезд с ночного неба
18:19 Пн, 23 Декабрь 2019 Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Исследователи определили около 100 загадочно исчезнувших звезд за период с 1950-го года.

Ученые из Стокгольмского университета рассказали, что более ста звезд за последние 60 лет пропали по непонятным причинам. По словам специалистов, это явление пока не имеет объяснений, так как небесные тела пропали из их зоны видимости без каких-либо реакций.

Сравнивая каталоги звезд и их расположение в 1950-х годах с более поздними наборами данных, исследователи обнаружили около 100 ярких звезд, которые, как им кажется, исчезли.

"Исчезновение звезды сложно заметить в случае, если ранее она не была открыта. Для понимания ситуации в космосе нужны постоянные наблюдения. Астрофизические данные позволяют нам понимать, что происходит за миллионы световых лет от нас. Кроме того, мы собираемся сделать масштабную карту звездного неба и фиксировать все изменения на нем", — рассказал физик говорит Беатрис Вильярроэль.

Звезда-гигант Бетельгейзе находится на грани взрыва

Традиционные объяснения — например, их смерть — не может объяснить тенденцию небесных тел к исчезновению. Ни одна из пропавших звезд не проявляла признаки перерождения ни в сверхновую, ни в нейтронную звезду. Ученые также добавили, что они располагались близко и исследователи бы зафиксировали признаки взрыва или других реакций.

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Космос, Ученые, Наука, Звезды, Небо.
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