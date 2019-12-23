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Даже в космосе: новый сорт помидоров можно выращивать за пределами планеты

Даже в космосе: новый сорт помидоров можно выращивать за пределами планеты
22:45 Пн, 23 Декабрь 2019 Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Исследователи из США создали совершенно новый сорт помидоров.

Ученые из лаборатории Колд-Спринг-Харбор вывели новый сорт генно-модифицированных помидоров, которые растут в виде букета. Их особенность в том, что они могут расти в неблагоприятных условиях — от города до космического пространства. Подробности исследования можно прочитать в журнале Nature Biotechnology.

Основная цель ученых — создать более широкий ассортимент культур, которые можно выращивать в городских условиях или в других местах, непригодных для большинства растений. Для этого они изменили функции двух генов — SP5G и SP. Их активация заставляет растение плодоносить намного раньше — уже через 40 дней. При этом стебли помидора напоминают букет цветов.

Ученые отметили, что в начале 2019 года Межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата (МГЭИК) предупредила, что более 500 млн человек живут на землях, уже деградировавших в результате обезлесения, изменения погодных условий и чрезмерного использования жизнеспособных пахотных земель. Исследователи пытаются решить эту проблему, создав растения, которые намного более выносливы и могут плодоносить даже в этих условиях.

Свежие целый год: ученым удалось вывести совершенно новый сорт яблок

Кроме того, сорт можно выращивать в космосе во время долгосрочных миссий. «Специалисты из НАСА уже заинтересовались нашей разработкой», — отметил профессор лаборатории в Колд Спринг Харбор Зак Липман.

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Помидоры, Космос, Наука, Растение, Сорт помидоров..
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