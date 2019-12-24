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NASA: на Солнце был зафиксирован таинственный "магнитный взрыв" (Фото)

NASA: на Солнце был зафиксирован таинственный "магнитный взрыв" (Фото)
17:59 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Астрофизики заметили необычный разрыв линий магнитного поля Солнца.

Ученые из Национального аэрокосмического агентства США заметили странное извержение на поверхности ближайшей к нам звезды. Во время этого события магнитное поле Солнца разорвалось, а затем восстановилось. Статья о солнечном феномене опубликована в The Astrophysical Journal.

Разрыв в магнитном поле звезды был вызван петлеобразным протуберанцем - плотным сгустком относительно холодного вещества, которое некоторое время удерживается над хромосферой. Падая обратно на Солнце, это вещество вызвало разрыв и пересоединение магнитных линий.

Астрофизики уже давно знают о том, что такие преобразования магнитного поля возможны, - но впервые увидели разрыв, вызванный выбросом солнечного вещества. Они назвали феномен вынужденным перезамыканием - в противовес спонтанным перезамыканиям, которые наблюдали ранее как на Земле, так и на Солнце.

Визуализация магнитных линий на Солнце, сделанная космическим аппаратом НАСА Solar Dynamics Observatory

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Ученые предполагают, что именно открытое ими явление играет важную роль в генерации избыточного тепла в солнечной короне. Температура в этом слое солнечной атмосферы в сотни раз выше, чем в лежащей ниже хромосфере. Исследователи полагают, что вынужденное перезамыкание может нагревать локальные области солнечной короны гораздо сильнее, чем спонтанный процесс. Наблюдения астрофизиков показали, что температура в эпицентре "магнитного взрыва" достигала двух миллионов градусов Цельсия.

Изучение процесса магнитных переподключений чрезвычайно важно для науки. Понимание процессов, которые лежат в основе разрывов и повторных соединений линий магнитного поля, позволят лучше узнать атмосферу Солнца и предсказывать космическую погоду. Вполне возможно, что спонтанное и вынужденное переподключения окажутся далеко не единственными процессами, которые вовлечены в разрывы магнитных линий.

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НАСА, Солнце, Магнитный взрыв.
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