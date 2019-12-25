Скачать
Четверг, 26.12.2019
"Едва ли не лучшее за всю историю": в НБУ оценили состояние финансового сектора
"Едва ли не лучшее за всю историю": в НБУ оценили состояние финансового сектора
За что избили военнослужащую на Одесчине? Потерпевшая раскрыла детали
За что избили военнослужащую на Одесчине?
Позор Бразилии на ЧМ-2014 - лучший матч десятилетия (Видео)
Позор Бразилии на ЧМ-2014 - лучший матч десятилетия (Видео)
ТОП-5 полезных свойств творога
ТОП-5 полезных свойств творога

Ученые обнаружили город древнего Аксумского царства (Фото)

Смотрите фото (3)
Ученые обнаружили город древнего Аксумского царства (Фото)
11:16 Ср, 25 Декабрь 2019 Телеграф naked-science.ru Фото: pinterest.com

Новости науки:На месте обнаружено множество артефактов, некоторые из которых могут иметь древнеримские корни.

У берега Красного моря обнаружили прежде неизвестный город, который торговал с Римом и был частью малоизученной, но некогда весьма влиятельной Аксумской цивилизации.

Около тысячи лет — между II и XI веками нашей эры — просуществовало Аксумское царство, располагавшееся на африканском и аравийском побережье южной части Красного моря. Столетиями оно доминировало во всем регионе и, помимо Египта и Судана, считается одной из самых древних и сложных цивилизаций Африки. В свое время оно могло на равных говорить с империями Рима и Сасанидов.

Центром его был ныне живущий эфиопский город Аксум, однако других подобных поселений древнего государства почти неизвестно. Из древних источников мы знаем еще лишь о трех городах, причем местоположение одного из них остается неясным. Вообще, происхождение и развитие аксумской цивилизации исследовано крайне плохо. Предполагается, что она появилась из "до-аксумских" сообществ севера Эфиопии, которые стали первыми, кто в Африке южнее Сахары узнал письменность и каменное строительство. 

В этих областях и вела работу команда профессора Университета Джонса Хопкинса Майкла Хэрроуэра (Michael Harrower), когда они от местных жителей узнал об участке, где могут найтись фрагменты древней стены. И действительно, в ходе раскопок, продолжавшихся около пяти лет, ученые обнаружили поблизости от древнего Аксума остатки прежде неизвестного города. Они назвали его Бета-Самади (Beta Samadi), что на языке местных племен означает "дом собраний". Об этом Хэрроуэр и его коллеги пишут в статье, опубликованной в журнале Antiquity.

Радиоуглеродный метод позволил датировать руины периодом с 771 до 645 года нашей эры. Судя по этим цифрам, город существовал и в до-аксумскую эпоху, и во время расцвета царства. Это указывает на непосредственную преемственность между ними: если селение сохранилось, то рождение государства вряд ли сопровождалось критическими социальными и политическими потрясениями.

В Африке найдена рыба возрастом 400 миллионов лет

На территории Бета-Самади обнаружены стены, множество небольших прямоугольных помещений — жилых и мастерских, — а также фундамент довольно большого и вместительного, квадратного в плане здания. Ученые определили его как "базилику" — место не только религиозных церемоний, но и просто городских собраний. С другой стороны, возведена она была уже в позднее время, когда в Аксуме было принято христианство, и, возможно, служила храмом — на это указывает найденная в здании подвеска с крестом.

Ученые предполагают, что жители Аксума могли либо непосредственно купить их у римских купцов, либо заказывали изготовление этих предметов обученным в Риме мастерам — придавшим им некоторые чисто "африканские" черты.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Исследования, Наука, Эфиопия, Красное море, Раскопки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Едва ли не лучшее за всю историю": в НБУ оценили состояние финансового сектора
02 Не игнорируйте эти тревожные звоночки: "нехорошие" сигналы организма
03 На Одесчине избили военнослужащую: Загороднюк обещает разобраться
04 За что избили военнослужащую на Одесчине? Потерпевшая раскрыла детали
05 Глава УГКЦ: Вопрос празднования Рождества - это не вопрос даты
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дело Шеремета: Кузьменко подала в суд на Авакова
Дело Шеремета: Кузьменко подала в суд на Авакова
ВАКС продлил меру пресечения экс-главе &quot;Укрбуда&quot;
ВАКС продлил меру пресечения экс-главе "Укрбуда"
Снегопад и ветер: в каких регионах могут перекрыть движение
Снегопад и ветер: в каких регионах могут перекрыть движение
Спасут человечество: в Китае родились свиньи-доноры
Спасут человечество: в Китае родились свиньи-доноры
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь