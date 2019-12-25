Ученые обнаружили город древнего Аксумского царства (Фото)

Новости науки:На месте обнаружено множество артефактов, некоторые из которых могут иметь древнеримские корни.

У берега Красного моря обнаружили прежде неизвестный город, который торговал с Римом и был частью малоизученной, но некогда весьма влиятельной Аксумской цивилизации.

Около тысячи лет — между II и XI веками нашей эры — просуществовало Аксумское царство, располагавшееся на африканском и аравийском побережье южной части Красного моря. Столетиями оно доминировало во всем регионе и, помимо Египта и Судана, считается одной из самых древних и сложных цивилизаций Африки. В свое время оно могло на равных говорить с империями Рима и Сасанидов.

Центром его был ныне живущий эфиопский город Аксум, однако других подобных поселений древнего государства почти неизвестно. Из древних источников мы знаем еще лишь о трех городах, причем местоположение одного из них остается неясным. Вообще, происхождение и развитие аксумской цивилизации исследовано крайне плохо. Предполагается, что она появилась из "до-аксумских" сообществ севера Эфиопии, которые стали первыми, кто в Африке южнее Сахары узнал письменность и каменное строительство.

В этих областях и вела работу команда профессора Университета Джонса Хопкинса Майкла Хэрроуэра (Michael Harrower), когда они от местных жителей узнал об участке, где могут найтись фрагменты древней стены. И действительно, в ходе раскопок, продолжавшихся около пяти лет, ученые обнаружили поблизости от древнего Аксума остатки прежде неизвестного города. Они назвали его Бета-Самади (Beta Samadi), что на языке местных племен означает "дом собраний". Об этом Хэрроуэр и его коллеги пишут в статье, опубликованной в журнале Antiquity.

Радиоуглеродный метод позволил датировать руины периодом с 771 до 645 года нашей эры. Судя по этим цифрам, город существовал и в до-аксумскую эпоху, и во время расцвета царства. Это указывает на непосредственную преемственность между ними: если селение сохранилось, то рождение государства вряд ли сопровождалось критическими социальными и политическими потрясениями.

На территории Бета-Самади обнаружены стены, множество небольших прямоугольных помещений — жилых и мастерских, — а также фундамент довольно большого и вместительного, квадратного в плане здания. Ученые определили его как "базилику" — место не только религиозных церемоний, но и просто городских собраний. С другой стороны, возведена она была уже в позднее время, когда в Аксуме было принято христианство, и, возможно, служила храмом — на это указывает найденная в здании подвеска с крестом.

Ученые предполагают, что жители Аксума могли либо непосредственно купить их у римских купцов, либо заказывали изготовление этих предметов обученным в Риме мастерам — придавшим им некоторые чисто "африканские" черты.