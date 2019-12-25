Космос станет чище: нейросеть научили собирать космический мусор

Новости науки:Китайские ученые создали нейросеть, которая сможет находить небольшие частицы космического мусора на расстоянии до 1,5 тыс. км от Земли с помощью телескопов.

Нейросети позволят увеличить точность наведения маленьких телескопов на объекты, площадь которых превышает 1 кв м. Это необходимо для просчета орбиты каждого космического мусора для того, чтобы в дальнейшем его могли собрать специальные аппараты.

Созданный алгоритм проверили с помощью лазерного телескопа, установленного в пригороде Пекина. Нейросети оказались в три раза точнее классических алгоритмов, которые сейчас используются в обсерваториях для наведения телескопов на быстродействующие светила.

Использование подобных систем позволит увеличить безопасность МКС и других космических аппаратов, которые запускаются на орбиту Земли или в дальний космос.

Пока неизвестно, каким образом китайские инженеры намерены использовать созданные нейросети, и когда появятся телескопы со встроенными системами наведения подобного типа.