Спасут человечество: в Китае родились свиньи-доноры

Новости науки:Китайские ученые вывели свиней, органы которых можно будет пересадить человеку.

Редактированием генома свиней занималась компания eGenesis — исследователи сначала исключили три гена из ДНК животных, затем добавили девять новых и исключили 25 размножающихся в геноме вирусов.

Каждый из этапов позволил решить одну из проблем возможной пересадки органов свиньи в организм человека. Первое редактирование, как утверждают в компании, позволило органам стать физически совместимыми с человеческими по строению, размеру и функциям. Второе снизило вероятность отторжения органов иммунной системой, которая настороженно относится к любым чужеродным молекулам.

И, наконец, третий этап редактирования позволил исключить из генома вирусы, которые содержатся в ДНК каждого организма. Речь идет об эндогенных вирусах, которые существуют только в пределах ядра клетки.

Редактирование проводилось с помощью CRISPR/Cas9, в нем участвовали несколько свиноматок. После рождения поросят исследователи установили, что они генетически стабильны.

Сами животные при этом родились физически здоровыми и фертильными — ученым удалось найти лишь «промахи» редактирования, однако они не затронули белок-кодирующие участки ДНК.