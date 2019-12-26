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Четверг, 26.12.2019
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В китайской гробнице было обнаружено изображение кота (Фото)

В китайской гробнице было обнаружено изображение кота (Фото)
10:23 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:По предположению археологов, владелец гробницы держал кота в качестве питомца.

Институт археологии китайской провинции Шэньси показал результаты очередных археологических работ. Они были проведены в деревне Гао Цзяхэ уезда Ницзян города Ханьчжоу.

В этой местности были обнаружены пять гробниц времен династии Сун (960-1279 годы) и кирпич с художественной резьбой. Древние гробницы были найдены в ходе строительства дороги в начале 2019 года. С февраля по август текущего года археологическая группа провела спасательные раскопки этих гробниц, и оказалось, что гробницы были сделаны исключительно из кирпичей.

Специалисты заметили, что перед каждой погребальной камерой была построена водоотводная канава. На кирпичах изящно вырезаны супруги, сидящие друг против друга, бойцы, столы, стулья, чайные принадлежности, цветы, двери и т. д., что правдиво отражает жизнь того времени. В одной из гробниц также нашелся кирпич с изображением кота. 

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Кроме того, на месте раскопок также было обнаружено более 30 древних предметов, в том числе покрытый черной глазурью фарфоровый горшок, фарфоровые чаши, глиняные горшки, бронзовые зеркала, медные монеты и т. д.

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Китай, Исследования, Наука, Раскопки, Гробницы, Китайские гробницы.
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