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В штате Орегон обнаружены свидетельства того, как индейцы учились охотиться

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В штате Орегон обнаружены свидетельства того, как индейцы учились охотиться
13:40 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: earth-chronicles.ru

Новости науки:Находка позволяет предположить, что обучение охоте в индейских племенах начиналось у мальчиков буквально с младых ногтей.

Близ американского города Сисайд, штат Орегон, куча индейских артефактов лежит буквально у всех на виду уже более тысячелетия.

В этом месте, известном как Пар-Ти, в регионе, где проживают люди, говорящие на языках чинук и салиш, с 1970-х годов выкопаны тысячи инструментов и образцы индейского вооружения. Но совсем недавно несколько предметов из Пар-Ти – приспособления для метания копий, называемые атлатлами, – удивили археологов своими небольшими размерами. 

Во время заселения этой местности индейцами между вторым и десятым веками, еще до того, как лук и стрелы стали главным охотничьим оружием, широко использовались именно атлатлы.

По своей сути, это рукоятки, которые крепятся к копьям, чтобы их можно было бросать дальше. Но обучение использованию атлатла на охоте, разумеется, требует длительной практики.

Ататлы находят и при археологических раскопках в Европе, там они датируются эпохой верхнего палеолита, то есть около 30 000 лет назад. Большинство из них имеют длину около 50 см и предназначены для взрослых охотников. В Пар-Ти они могли использоваться для охоты на птиц, морских львов и тюленей, а также в сражениях с другими племенами индейцев. Новые находки атлатлов в Пар-Ти намного меньше. Хотя они были разбиты на куски, ученым удалось определить, что некоторые из них меньше 20 см длиной. Они не могли использоваться взрослыми, что навело исследователей на мысль, что маленькие атлатлы были сделаны специально для детей.

Наличие детей уже давно упускается из виду в археологических документах, потому что на самом деле их мало кто ищет. "Детская" археология – наряду с "женской" археологией – впервые начала привлекать к себе внимание в середине 1970-х годов. Но и теперь они остаются чем-то второстепенным во многих археологических исследованиях.

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Детские игрушки находили в разных уголках мира, а в некоторых местах грубо сделанные керамические или каменные инструменты указывают на руку неумелого ремесленника, возможно, слишком юного.

Размеры атлатлов из Пар-Ти являются реальным доказательством обучения охоте индейских подростков. Видимо, индейцы начинали использовать разные охотничьи штучки еще в детстве, поэтому к тому времени, когда они физически становились взрослыми, они уже хорошо в этом разбирались.

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Исследования, Охота, Наука, Индейцы.
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