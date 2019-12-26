С помощью лапок: комары-переносчики малярии чувствуют токсины через ноги

Новости науки:Исследователи из LSTM определили совершенно новый механизм, благодаря которому комары, переносящие малярию, становятся устойчивыми к инсектицидам.

Комары, которые переносят малярию, имеют механизм резистентности. Он позволяет им избегать воздействия инсектицидов и распространять болезнь. До сих пор ученые не понимали, как работает механизм, который позволяет этим насекомым определять токсины.

Исследователи изучили несколько десятков комаров видов Anopheles gambiae и Anopheles coluzzii, переносчиков малярии из Западной Африки, и обнаружили на их лапках семейство особых связывающих белков SAP2.

Этот белок вступает в контакт пиретроидами, классом инсектицидов, используемым на всех противомалярийных сетках для кроватей, и дает мозгу комара сигнал о его токсичности.

Повышение устойчивости к инсектицидам среди популяций комаров привело к появлению новых обработанных инсектицидами сеток для кроватей, содержащих синергист пиперонилбутоксид (PBO), а также пиретроидные инсектициды.

Тем не менее, комары постоянно развивают новые механизмы резистентности, и открытие их предоставляет отличную возможность для выявления дополнительных синергистов, которые могут быть использованы для восстановления восприимчивости, говорится в исследовании.