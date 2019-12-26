Скачать
Четверг, 26.12.2019
Обошел всех: Зеленского назвали политиком 2019 года
Обошел всех: Зеленского назвали политиком 2019 года
Украина заключила контракт на поставку второй партии Javelin из США
Украина заключила контракт на поставку второй партии Javelin из США
Динамо в Турции: календарь всех матчей (Фото)
Динамо в Турции: календарь всех матчей (Фото)
Нацотбор Евровидения-2020: кто стал вторым судьей
Нацотбор Евровидения-2020: кто стал вторым судьей

С помощью лапок: комары-переносчики малярии чувствуют токсины через ноги

С помощью лапок: комары-переносчики малярии чувствуют токсины через ноги
17:28 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Исследователи из LSTM определили совершенно новый механизм, благодаря которому комары, переносящие малярию, становятся устойчивыми к инсектицидам.

Комары, которые переносят малярию, имеют механизм резистентности. Он позволяет им избегать воздействия инсектицидов и распространять болезнь. До сих пор ученые не понимали, как работает механизм, который позволяет этим насекомым определять токсины.

Исследователи изучили несколько десятков комаров видов Anopheles gambiae и Anopheles coluzzii, переносчиков малярии из Западной Африки, и обнаружили на их лапках семейство особых связывающих белков SAP2.

Этот белок вступает в контакт пиретроидами, классом инсектицидов, используемым на всех противомалярийных сетках для кроватей, и дает мозгу комара сигнал о его токсичности.

Повышение устойчивости к инсектицидам среди популяций комаров привело к появлению новых обработанных инсектицидами сеток для кроватей, содержащих синергист пиперонилбутоксид (PBO), а также пиретроидные инсектициды.

Заботливые родители: позвоночные заботились о своем потомстве с древних времен

Тем не менее, комары постоянно развивают новые механизмы резистентности, и открытие их предоставляет отличную возможность для выявления дополнительных синергистов, которые могут быть использованы для восстановления восприимчивости, говорится в исследовании.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Малярия, Наука, Комар, Малярийный комар.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Веские причины держать под рукой воду с лимоном
02 Не игнорируйте эти тревожные звоночки: "нехорошие" сигналы организма
03 Прически на Новый год 2020: лучшие варианты для коротких волос
04 Восточный гороскоп 2020: каким знакам сказочно повезет
05 Мокрый снег и гололед: какой будет погода в последние дни года
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
МВД хотят ужесточить наказания водителей за наезды на людей
МВД хотят ужесточить наказания водителей за наезды на людей
Рябошапка рассказал, какими будут зарплаты в Офисе генпрокурора
Рябошапка рассказал, какими будут зарплаты в Офисе генпрокурора
Правительство создало штаб для борьбы с падением промышленности
В правительстве будут бороться с падением промышленности
Ниже всех: японский спутник попал в Книгу рекордов Гиннесса
Ниже всех: японский спутник попал в Книгу рекордов Гиннесса
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь