Неутешительный прогноз: ВИЧ начал эволюционировать

Новости науки:Американские биологи обнаружили эволюцию вируса ВИЧ в сторону большей заразности.

Ученые из Калифорнийского университета выяснили, что более успешны в размножении вирусы, которые накапливаются в крови в большем количестве, а значит и более заразные. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Группа биологов под руководством Джоэля Вартхайма из Калифорнийского университета собрала данные о 41 409 пациенте, которые сдавали анализы в течение 10 лет для постановки диагноза.

Ученые измеряли количество вирусных частиц в крови до начала лечения пациентов. У ВИЧ система заразности устроена таким образом, что чем больше частиц в крови, тем больше шанс попасть в организм другого человека.

Оказалось, что за последние десять лет количество вирусных частиц в крови больных при первичной постановке диагноза выросла. Если в 2007 году на ранних стадиях количество частиц ВИЧ на мл крови составляло 13020 штук, то в 2016 году — уже 22100.

Рост вирусной нагрузки при диагностике с течением времени.

Таким образом, ученые нашли следы естественного отбора вирусов ВИЧ. Более заразные вирусы, которые накапливаются в большем количестве крови, встречаются у более крупных групп пациентов и лучше всего распространяются среди человеческой популяции.