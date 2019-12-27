Скачать
Пятница, 27.12.2019
"Переговоры продолжаются": В Нафтогазе опровергли слухи о транзите газа
"Переговоры продолжаются": В Нафтогазе опровергли слухи о транзите газа
Пристайко: ФРГ отклонила запрос о военной помощи Украине
Пристайко: ФРГ отклонила запрос о военной помощи Украине
Тоттенхэм хочет вернуть Бэйла: подробности грандиозного обмена
Тоттенхэм хочет вернуть Бэйла: подробности грандиозного обмена
iPad Pro 2020: дизайн планшета полностью рассекречен
iPad Pro 2020: дизайн планшета полностью рассекречен

Неутешительный прогноз: ВИЧ начал эволюционировать

Неутешительный прогноз: ВИЧ начал эволюционировать
20:09 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Американские биологи обнаружили эволюцию вируса ВИЧ в сторону большей заразности.

Ученые из Калифорнийского университета выяснили, что более успешны в размножении вирусы, которые накапливаются в крови в большем количестве, а значит и более заразные. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Группа биологов под руководством Джоэля Вартхайма из Калифорнийского университета собрала данные о 41 409 пациенте, которые сдавали анализы в течение 10 лет для постановки диагноза.

Ученые измеряли количество вирусных частиц в крови до начала лечения пациентов. У ВИЧ система заразности устроена таким образом, что чем больше частиц в крови, тем больше шанс попасть в организм другого человека.

Оказалось, что за последние десять лет количество вирусных частиц в крови больных при первичной постановке диагноза выросла. Если в 2007 году на ранних стадиях количество частиц ВИЧ на мл крови составляло 13020 штук, то в 2016 году — уже 22100.

Рост вирусной нагрузки при диагностике с течением времени.

ВИЧ: ученые сделали важное заявление

Таким образом, ученые нашли следы естественного отбора вирусов ВИЧ. Более заразные вирусы, которые накапливаются в большем количестве крови, встречаются у более крупных групп пациентов и лучше всего распространяются среди человеческой популяции.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ВИЧ, Медицина, Наука, Учение, Заразность.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Еще двое чиновников лишились должностей с "легкой руки" Зеленского
02 Маникюр на Новый год 2020 Белой Металлической Крысы: тренды и идеи
03 В каких городах уже пересмотрели тарифы на отопление
04 Смартфоны Xiaomi вскоре начнут обновляться до Android 10: кто первый в очереди
05 Сердечко скажет Вам "спасибо": топ продуктов при гипертонии и гипотонии (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Грицак уволен в запас СБУ
Грицак уволен в запас СБУ
В стране поднялась реальная зарплата
В стране поднялась реальная зарплата
Противники на Донбассе ранили украинского военного
Противники на Донбассе ранили украинского военного
В образе из &quot;Великого Гэтсби&quot;: Александра Кучеренко показала свой новогодний костюм
В образе из "Великого Гэтсби": Александра Кучеренко показала свой новогодний костюм
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь