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Пятница, 08.11.2019
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ВИЧ: ученые сделали важное заявление
ВИЧ: ученые сделали важное заявление

ВИЧ: ученые сделали важное заявление

ВИЧ: ученые сделали важное заявление
13:11 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости шоу бизнеса:Впервые за 19 лет ученые американской лаборатории обнаружили новый штамм ВИЧ.

Ученые лаборатории Abbott Laboratories (США) выявили новый штамм ВИЧ впервые за 19 лет, передает CNN.

Согласно сообщению, штамм является частью версии ВИЧ-1 группы М.

Директор Национального института аллергии и инфекционных болезней доктор Энтони Фаучи отметил, что современные методы лечения ВИЧ эффективны против этого штамма и других, однако выявление нового штамма дает более полную карту развития эпидемии ВИЧ.

"Нет оснований паниковать или даже немного волноваться по этому поводу", - цитируется в сообщении Фаучи.

"Это открытие напоминает нам, что для прекращения пандемии ВИЧ-инфекции мы должны помнить, что этот вирус постоянно изменяется, и использовать последние достижения в области технологий и ресурсов для мониторинга его эволюции", - рассказал соавтор исследования, доктор Кэррол Макартур, профессор департамента устных и краниофациальниых наук университета Миссури, Канзас. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире около 36,7 млн человек живут с ВИЧ.

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Вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) является ретровирус из рода лентивирусов, который вызывает медленно прогрессирующее заболевание - ВИЧ-инфекцию.

Он поражает клетки иммунной системы, имеющие на своей поверхности рецепторы CD4: Т-хелперы, моноциты, макрофаги, клетки Лангерганса, дендритные клетки, клетки микроглии. В результате работа иммунной системы угнетается и развивается синдром приобретенного иммунного дефицита - СПИД.

Если нет врачебного вмешательства, то оппортунистические заболевания вызывают смерть пациента в среднем через 9-11 лет после заражения. Однако при антиретровирусной терапии продолжительность жизни может быть продлена до 70-80 лет.

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СПИД, ВИЧ, Ученые, Энтони Фаучи, Штамм ВИЧ, ВИЧ-1 группы М.
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