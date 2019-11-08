ВИЧ: ученые сделали важное заявление

Ученые лаборатории Abbott Laboratories (США) выявили новый штамм ВИЧ впервые за 19 лет, передает CNN.
Согласно сообщению, штамм является частью версии ВИЧ-1 группы М.
Директор Национального института аллергии и инфекционных болезней доктор Энтони Фаучи отметил, что современные методы лечения ВИЧ эффективны против этого штамма и других, однако выявление нового штамма дает более полную карту развития эпидемии ВИЧ.
"Нет оснований паниковать или даже немного волноваться по этому поводу", - цитируется в сообщении Фаучи.
"Это открытие напоминает нам, что для прекращения пандемии ВИЧ-инфекции мы должны помнить, что этот вирус постоянно изменяется, и использовать последние достижения в области технологий и ресурсов для мониторинга его эволюции", - рассказал соавтор исследования, доктор Кэррол Макартур, профессор департамента устных и краниофациальниых наук университета Миссури, Канзас.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире около 36,7 млн человек живут с ВИЧ.
Вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) является ретровирус из рода лентивирусов, который вызывает медленно прогрессирующее заболевание - ВИЧ-инфекцию.
Он поражает клетки иммунной системы, имеющие на своей поверхности рецепторы CD4: Т-хелперы, моноциты, макрофаги, клетки Лангерганса, дендритные клетки, клетки микроглии. В результате работа иммунной системы угнетается и развивается синдром приобретенного иммунного дефицита - СПИД.
Если нет врачебного вмешательства, то оппортунистические заболевания вызывают смерть пациента в среднем через 9-11 лет после заражения. Однако при антиретровирусной терапии продолжительность жизни может быть продлена до 70-80 лет.