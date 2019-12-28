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Суббота, 28.12.2019
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Зачем сурикаты "танцуют" перед сражением: новое исследование

Зачем сурикаты "танцуют" перед сражением: новое исследование
10:52 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Исследователям удалось многое узнать об этих небольших и интересных животных.

Ученые из Кембриджского университета в течение 11 лет вели наблюдение за сурикатами в пустыне Калахари. 

Сурикаты живут группами, примерно по 20 особей каждая. У них четкая иерархия: доминантный самец, доминантная самка и другие особи. О взаимодействии сурикатов внутри группы информации довольно много, а вот то, как они проявляют себя во внешних отношениях, ученых интересовало.

Выяснилось, что сурикаты вступают в бой за территорию по принципу "стенка на стенку". Во время нападения животные распушают шерсть, поднимают хвосты, таким поведением они показывают соперникам свое количественное преимущество.

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Во всех случаях бой начинался с "военного танца" — ряда слаженных движений, — чтобы противник был напуган. Далее ученые проследили несколько сценариев развития боя: в некоторых случаях одна из групп покидала поле сражения, иногда более сильный клан разрывал нору противника, в ряде случаев развивалась настоящая драка.

Наблюдение за сурикатами позволяет ученым определить эволюционные корни насилия в обществе, в том числе и в человеческом.

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Животные, Сурикаты, Зачем сурикаты танцуют, Танцы животных.
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