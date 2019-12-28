Зачем сурикаты "танцуют" перед сражением: новое исследование

Новости науки:Исследователям удалось многое узнать об этих небольших и интересных животных.

Ученые из Кембриджского университета в течение 11 лет вели наблюдение за сурикатами в пустыне Калахари.

Сурикаты живут группами, примерно по 20 особей каждая. У них четкая иерархия: доминантный самец, доминантная самка и другие особи. О взаимодействии сурикатов внутри группы информации довольно много, а вот то, как они проявляют себя во внешних отношениях, ученых интересовало.

Выяснилось, что сурикаты вступают в бой за территорию по принципу "стенка на стенку". Во время нападения животные распушают шерсть, поднимают хвосты, таким поведением они показывают соперникам свое количественное преимущество.

Во всех случаях бой начинался с "военного танца" — ряда слаженных движений, — чтобы противник был напуган. Далее ученые проследили несколько сценариев развития боя: в некоторых случаях одна из групп покидала поле сражения, иногда более сильный клан разрывал нору противника, в ряде случаев развивалась настоящая драка.

Наблюдение за сурикатами позволяет ученым определить эволюционные корни насилия в обществе, в том числе и в человеческом.