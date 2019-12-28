В Канаде ученые обнаружили самый древний пример заботы о потомстве

Новости науки:Ученые уже достаточно долго считают, что млекопитающие - это прямые потомки синапсид, однако пока не понятно, какой именно вид звероящеров можно считать потерянным звеном эволюции.

Палеонтологи обнаружили на востоке Канады окаменелые останки древних звероящеров - матери и ее детеныша. Оказывается, эти существа начали заботиться о своем потомстве уже 310 миллионов лет назад. Подобная черта может объяснить, почему звероящеры стали доминирующими животными палеозойской эры, пишут ученые в статье для научного журнала Nature Ecology & Evolution.

"Эти животные - мать и ее детеныш - были мгновенно похоронены внутри их норы, которая была спрятана под корнем дерева. Открытие их останков говорит о том, что забота о потомстве была широко распространена среди звероящеров и появилась на 40 миллионов лет раньше, чем мы считали. Это еще раз ставит перед нами вопрос о том, помогла ли звероящерам эта способность занять доминирующие роли в экосистемах палеозоя", - пишут ученые.

Причудливые звероящеры-синапсиды, которые сочетали в себе признаки рептилий и млекопитающих, доминировали на Земле в каменноугольном и пермском периодах. В отличие от древних пресмыкающихся, у них была продвинутая для того времени анатомия и развитые зубы, которые позволяли им быстро бегать и питаться самой разнообразной пищей.

Самые крупные звероящеры - горгонопсы и тероцефалы - больше напоминали по внешнему облику саблезубых тигров времен ледникового периода, чем современных им четвероногих существ. В частности, у них были мощные клыки, они могли быстро бегать и преследовать добычу.

Палеонтологи уже давно пытаются понять, были ли у этих древних существ характерные особенности млекопитающих, в том числе теплокровность и умение заботиться о своем потомстве.

"Древесная мать"

Хиллари Мэддин, палеонтолог из Карлтонского университета в Оттаве (Канада), и ее коллеги выяснили, что эта черта была даже у самых древних звероящеров. К такому выводу они пришли, изучая отложения так называемого московского яруса, которые сформировались на территории острова Кейп-Бретон примерно 307-313 миллионов лет назад, в середине каменноугольного периода.

Здесь ученые нашли любопытную двойную окаменелость - фрагменты черепов и костей двух относительно примитивных звероящеров из рода варанопсеид. Эти синапсиды были больше похожи на современных варанов, чем на саблезубых тигров или горгонопсов, однако палеонтологи чаще относят их к родичам звероящеров и млекопитающих, чем рептилий.

Судя по расположению костей и окружающим слоям окаменевшей почвы, в которой содержались корни деревья из рода ликопсидов, оба звероящера были погребены под землей в результате обвала почвы или какой-то другой катастрофы, которая мгновенно лишила их жизни и помешала падальщикам поживиться их телами.

Как считают ученые, найденные останки принадлежали матери и ее детенышу. В пользу этого говорит то, что анатомия у обоих звероящеров была похожа, но размеры тела при этом разнились. Вдобавок, хвост менее крупного звероящера в момент погребения окружил более крупную особь. Так делают многие млекопитающие, которые выращивают потомство в норах. К тому же, у менее крупной особи не было ярко выраженных клыков, которые могли прорастать у древних звероящеров по мере их взросления, как это происходит с детенышами млекопитающих.

Руководствуясь подобными соображениями, ученые назвали их Dendromaia unamakiensis, что на смеси древнегреческого языка и наречия местных индейцев-микмаков означает "древесная мать с острова Кейп-Бретон". По своим размерам взрослая особь была сопоставима с современными домашними кошками, а длина ее детеныша составляла около двух десятков сантиметров. Как предполагают ученые, этот звероящер, как и его ближайшие родичи, был хищником среднего звена.

Дальнейшее изучение Dendromaia unamakiensis, а также прочих варанообразных звероящеров, как надеются ученые, поможет понять, заботились ли другие синапсиды о своем потомстве, и выяснить, помогла ли эта способность им одержать вверх в конкурентной борьбе с предками рептилий и стать доминирующими представителями фауны суши в конце палеозоя и начале мезозоя.