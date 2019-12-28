Ученые расшифровали древнейший текст на санскрите

На юге Индии археологи обнаружили самое раннее описание индуистского культа Саптаматрика.
Об открытии рассказывает International Business Times. Артефакт был обнаружен на юге страны - в деревне Чебролу в районе Гунтур, штат Андхра Прадеш. Археологам на нее указали местные жители. Именно они в начале декабря нашли таинственную надпись во время работ по ремонту храма.
Предварительное исследование показало, что выбитый на колонне текст относится к эпохе правления Виджая, последнего царя южноиндийской династии Сатаваханов. По мнению археологов, надпись была выполнена около 207 года нашей эры.
Текст написан на санскрите - древнем языке со сложной грамматикой. В нем говорится о поклонении культу Саптаматрика. В индуизме так обозначается группа из семи богинь, которые были женами главных индуистских богов - Брахмы, Шивы, Кумары, Вишну, Варахи, Индры и Ямы.
Кстати, найденный текст является древнейшим текстом о Саптаматрике, написанным на санскрите и найденным в Южной Индии. Считавшиеся до сих пор самыми ранними тексты оказались моложе примерно на 200 лет.
При проведении раскопок была обнаружена и еще одна надпись, написанная на пракритском языке. Она датируется I веком нашей эры и тоже является древнейшей в своем роде. Ученые говорят, что это самое раннее свидетельство эпиграфического упоминания о монастыре.
Добавим, что санскрит был классическим языком Древней Индии и впоследствии стал литературным языком индуизма и буддизма.