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Ученые расшифровали древнейший текст на санскрите

Ученые расшифровали древнейший текст на санскрите
14:59 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: earth-chronicles.ru

Новости науки:Найденная ими надпись является древнейшей, написанной об этом культе на санскрите.

На юге Индии археологи обнаружили самое раннее описание индуистского культа Саптаматрика. 

Об открытии рассказывает International Business Times. Артефакт был обнаружен на юге страны - в деревне Чебролу в районе Гунтур, штат Андхра Прадеш. Археологам на нее указали местные жители. Именно они в начале декабря нашли таинственную надпись во время работ по ремонту храма.

Предварительное исследование показало, что выбитый на колонне текст относится к эпохе правления Виджая, последнего царя южноиндийской династии Сатаваханов. По мнению археологов, надпись была выполнена около 207 года нашей эры.

Текст написан на санскрите - древнем языке со сложной грамматикой. В нем говорится о поклонении культу Саптаматрика. В индуизме так обозначается группа из семи богинь, которые были женами главных индуистских богов - Брахмы, Шивы, Кумары, Вишну, Варахи, Индры и Ямы.

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Кстати, найденный текст является древнейшим текстом о Саптаматрике, написанным на санскрите и найденным в Южной Индии. Считавшиеся до сих пор самыми ранними тексты оказались моложе примерно на 200 лет.

При проведении раскопок была обнаружена и еще одна надпись, написанная на пракритском языке. Она датируется I веком нашей эры и тоже является древнейшей в своем роде. Ученые говорят, что это самое раннее свидетельство эпиграфического упоминания о монастыре.

Добавим, что санскрит был классическим языком Древней Индии и впоследствии стал литературным языком индуизма и буддизма.

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Исследования, Наука, Раскопки, Текст на санскрите.
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