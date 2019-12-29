Разыскивается вторая Земля: НАСА хочет запустить новый космический телескоп

Новости науки:Новый телескоп НАСА HabEx будет искать планеты, которые по своим условиям похожи на Землю.

Из-за потенциальных экологических катастроф, которые могут случиться на Земле и роста численности населения, в будущем человечеству может понадобиться "резервная планета". НАСА предложило телескоп для поиска этих небесных тел: миссия Habitable Exoplanet Observatory (HabEx) будет искать планету, условия на которой близки к земным.

"Наша цель — найти планету, которая способна поддерживать жизнь", — отметил сотрудник НАСА и научный сотрудник Университета штата Огайо Скотт Гауди. Несмотря на то, что мы идентифицировали несколько планет вне нашей Солнечной системы, до сих пор ни на одной из них не были обнаружены элементы, необходимые для жизни. Миссия HabEx поможет нам с этой задачей".

Телескоп HabEx по характеристикам похож на "Хаббл", но с зеркалом в 4 метра в длину и 2,4 метра в ширину. Он также оснащен специальным навесом в виде диска, шириной в 52 метра. Он может складываться в спираль во время конкретных операций — например, при запуске. Эта конструкция позволяет блокировать свет близлежащих звезд, позволяя телескопу обнаруживать более тусклый свет от удаленных тебесных тел.

У этого проекта есть три цели: искать близлежащие обитаемые планеты, нанести на карту планетарные системы и исследовать различные виды планет, которые можно найти внутри них. Кроме того, устройство будет исследовать отдаленные части Вселенной в ультрафиолетовом спектре.