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Зонд Parker провел гравитационный маневр на орбите Венеры

Зонд Parker провел гравитационный маневр на орбите Венеры
20:36 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: twitter

Новости науки:Станция Parker Solar Probe совершила гравитационный маневр на орбите Венеры.

Зонд пролетел на расстоянии в 3 тыс. км от поверхности Венеры, что позволило использовать притяжение планеты для корректировки курса на сближение с Солнцем. Об этом говорится в заявлении НАСА.

Гравитационный маневр у Венеры позволил снизить скорость Parker Solar Probe и провести четвертое в истории миссии сближение с Солнцем, которое состоится 29 января 2020 года. Всего Parker Solar Probe должен пролететь через крону Солнца 24 раза. 

НАСА запустило исследовательский космический зонд Parker Solar Probe 12 августа 2018 года. Его миссия заключается в том, чтобы максимально приблизиться к космическому телу, а также коснуться огненной короны Солнца — и изучить солнечный ветер и корону. Аппарат оснащен защитным экраном, который не позволит ему расплавиться при экстремально высокой температуре вблизи звезды, превышающей 1 тыс. градусов Цельсия.

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В ближайшие семь лет зонд сменит 24 орбиты вокруг Солнца и в максимальной точке сближения окажется на расстоянии в 6,16 млн км от звезды.

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Все по теме:

НАСА, Космос, Наука, Зонд, Венера, Parker Solar Probe.
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