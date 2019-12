Зонд Parker провел гравитационный маневр на орбите Венеры

Зонд пролетел на расстоянии в 3 тыс. км от поверхности Венеры, что позволило использовать притяжение планеты для корректировки курса на сближение с Солнцем. Об этом говорится в заявлении НАСА.

Гравитационный маневр у Венеры позволил снизить скорость Parker Solar Probe и провести четвертое в истории миссии сближение с Солнцем, которое состоится 29 января 2020 года. Всего Parker Solar Probe должен пролететь через крону Солнца 24 раза.

НАСА запустило исследовательский космический зонд Parker Solar Probe 12 августа 2018 года. Его миссия заключается в том, чтобы максимально приблизиться к космическому телу, а также коснуться огненной короны Солнца — и изучить солнечный ветер и корону. Аппарат оснащен защитным экраном, который не позволит ему расплавиться при экстремально высокой температуре вблизи звезды, превышающей 1 тыс. градусов Цельсия.

RT NASA: RT NASASun: Today, #ParkerSolarProbe completed its second flyby of Venus! These Venus gravity assists allow the spacecraft to draw its orbit closer to the Sun, and today's maneuver set up Parker's trajectory for its next solar flyby in Jan. 2020… pic.twitter.com/TMfVvm8R9e

