Вспышка полярных стратосферных облаков запечатлена вокруг Северного полярного круга

Новости науки:Это самое мощное явление, которое они когда-либо видели - даже более интенсивное и красочное, чем северное сияние.

Вокруг Северного Полярного круга происходит впечатляющая вспышка полярных стратосферных облаков.

Это был вид был запечатлен с самолета в Тромсе, Норвегия, 3 декабря.

"Это было невероятно", - сообщает Айвен Райли, который сделал снимок с помощью своего мобильного телефона, направленного в окно самолета. - На протяжении большей части полета небо было серым, шел проливной дождь, но дождевые тучи разошлись как раз в тот момент, когда мы собирались приземлиться, открыв полярные стратосферные облака высоко над нами."

Полярные стратосферные облака достойны внимания прессы, потому что обычно в стратосфере вообще нет облаков . Родина озонового слоя, Стратосфера является засушливой и почти всегда прозрачной.

Только когда температура падает до ошеломляюще холодной -85C, разреженные молекулы воды в стратосфере могут собираться в ледяные облака. Облака встречаются гораздо реже, чем полярные сияния.

"Я видел полярные сияния бесчисленное количество раз, но это был только мой третий раз, когда я наблюдал эти высокие облака!- сообщает Райанн Эльзейн из Инари, финская Лапландия. Его фото показывает, почему многим людям нравится их видеть так же, как и Северное сияние:

"Цвета были потрясающими", - говорит он.

Эти облака красочны, потому что они сделаны изо льда. Высотный солнечный свет, проходящий через крошечные кристаллы ~10 мкм в поперечнике, создает яркое радужное свечение, не похожее на меньшую радужность обычных тропосферных облаков.