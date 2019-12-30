"Сможем лучше понять": ученые проследили за процессом роста созревания семян

Новости науки:Ученые впервые проследили за процессом роста на самом раннем этапе созревания семян.

Прорастание семян контролируется несколькими растительными гормонами, исследованием которых сейчас занимаются ученые. Однако о процессах, которые запускают работу гормонов, ученым пока известно немного. В частности, биологи пока не могут ответить на вопрос, как высвобождается энергия для роста внутри зерна и как осуществляется энергетический обмен.

Чтобы ответить на эти вопросы, исследователи из Университета Мюнстера использовали новый тип флуоресцентных биосенсоров, которые позволили наблюдать энергетический обмен в живых клетках семян.

В ходе наблюдений исследователи обнаружили, что и энергетический обмен, и так называемый окислительно-восстановительный метаболизм начинаются, когда семена вступают в контакт с водой. Когда это происходит, энергетический метаболизм "налаживается в считанные минуты", и "электростанции" растительных клеток, известные как митохондрии, активизируют свою способность к дыханию.

Изучая самые ранние процессы контроля прорастания, мы можем лучше понять механизмы, обеспечивающие прорастание семян. В будущем мы могли бы подумать о том, как такие переключатели могут быть использованы в процессе развития биотехнологий для сельскохозяйственных культур - Маркус Шварцлендер, ведущий автор исследования.