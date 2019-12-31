"Эффект обзора": VR поможет астронавтам лучше пережить эмоциональный опыт в космосе

Новости науки:Ученые готовят испытания системы виртуальной реальности, которая позволит пережить глубокий эмоциональный опыт, о котором сообщают многие астронавты, видевшие Земли.

Люди, побывавшие на орбите или на Луне, увидевшие земной шар со стороны, отмечают глубокие переживания хрупкости и ценности нашей планеты, вызванные этим зрелищем. О таком "эффекте обзора" сообщают многие космонавты: "Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша планета. Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать ее", - сказал после полета Гагарин. А астронавт Apollo 14 Эдгар Митчелл заявил, что стоило бы "взять политиков за шкирку и зашвырнуть на Луну", чтобы те увидели это зрелище и также глубоко прочувствовали уникальность и красоту мира, судьба которого зависит от них.

Возможно, для этого не понадобится никуда никого швырять: ученые работают над системой, которая позволит воссоздать "эффект обзора" прямо на Земле, в виртуальной реальности. К испытаниям такой системы готовится команда ученых из Университета Миссури. "Между людьми сохраняются разделение, поляризация и непонимание, - сказал глава группы психологов Стивен Пратшер (Steven Pratscher). - Мы хотели бы воспроизвести "эффект обзора", чтобы повлиять на это".

Для отработки новой системы планируется набрать около сотни добровольцев, которые будут помещаться в камеру сенсорной депривации. Теплая жидкость позволит имитировать эффекты невесомости, а полная темнота и тишина станут фоном, на котором развернется виртуальное окружение - 360-градусная HD-панорама, записанная на орбите калифорнийским стартапом SpaceVR. Часть добровольцев пройдет опыт с полным погружением, а контрольные группы будут наблюдаться в ходе сеансов обычной сенсорной депривации либо во время трансляции той же виртуальной панорамы, но лежа на обычной кровати.

До и после таких сессий они будут заполнять опросники, кроме того, ученые планируют следить за активностью их мозга с помощью электроэнцефалографии, надеясь, что это позволит заметить яркие эмоциональные переживания. "Сегодня мы оказываем потенциально необратимое влияние на Землю, - говорит Стивен Пратшер. - Так что хотелось бы "пробудить" людей, показать, как много мы можем еще сделать для спасения планеты, защиты окружающей среды и более гармоничной жизни".