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Понедельник, 30.12.2019
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Совсем скоро: Илон Маск сообщил, когда Crew Dragon полетит с астронавтами на МКС

Совсем скоро: Илон Маск сообщил, когда Crew Dragon полетит с астронавтами на МКС
17:44 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: twitter

Новости науки:Первый пилотируемый полет Crew Dragon к МКС состоится в 2020 году.

Сейчас корабль Crew Dragon технически готов к полету с мыса Канаверал. До февраля будут завершены все проверки работы систем безопасности, поэтому весной 2020 года корабль может совершить первый пилотируемый полет к МКС.

На борту Crew Dragon отправятся к МКС астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Херли. В случае успешного запуска, это станет первым пилотируемым полетом США с 2011 года.

Первые тестовые испытания ракеты-носителя Starship, которая в будущем сможет отправлять Crew Dragon к МКС, начались в сентябре 2019 года — до этого SpaceX тестировала базовую версию капсулы под названием Starhopper.

А теперь можно и с людьми: SpaceX провела финальные испытания Crew Dragon

В будущем корабль Starship должен перевозить на борту до 100 астронавтов. Первый полет на Марс Starship намечен на 2025 год. Компания планирует создать еще четыре версии ракетоносителя и провести первый орбитальный пуск в течение шести месяцев. Следующая версия, получившая название Starship Mk2, уже строится на объектах SpaceX во Флориде.

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Наука, SpaceX, Илон Маск, Crew Dragon.
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