Совсем скоро: Илон Маск сообщил, когда Crew Dragon полетит с астронавтами на МКС

Сейчас корабль Crew Dragon технически готов к полету с мыса Канаверал. До февраля будут завершены все проверки работы систем безопасности, поэтому весной 2020 года корабль может совершить первый пилотируемый полет к МКС.

На борту Crew Dragon отправятся к МКС астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Херли. В случае успешного запуска, это станет первым пилотируемым полетом США с 2011 года.

Первые тестовые испытания ракеты-носителя Starship, которая в будущем сможет отправлять Crew Dragon к МКС, начались в сентябре 2019 года — до этого SpaceX тестировала базовую версию капсулы под названием Starhopper.

Simulation of first crewed flight of Falcon 9 / Dragon 2020 @NASA pic.twitter.com/BSDPYTcVIG

— Elon Musk (@elonmusk) December 30, 2019