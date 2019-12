А теперь можно и с людьми: SpaceX провела финальные испытания Crew Dragon

Первые тестовые испытания корабля Starship начались в сентябре 2019 года — до этого SpaceX тестировала базовую версию капсулы под названием Starhopper.

Тестирование стало десятым успешным по счету — теперь аэрокосмическая компания может рассчитывать на разрешение проводить испытания с людьми на борту. Об этом говорится в сообщении компании.

В будущем корабль Starship должен перевозить на борту до 100 астронавтов. Первый полет на Марс Starship намечен на 2025 год. Компания планирует создать еще четыре версии ракетоносителя и провести первый орбитальный пуск в течение шести месяцев. Следующая версия, получившая название Starship Mk2, уже строится на объектах SpaceX во Флориде.

Yesterday the team completed the 10th successful multi-chute test in a row of Crew Dragon’s upgraded Mark 3 parachute design – one step closer to safely launching and landing @NASA astronauts pic.twitter.com/nfFjnKygB4

— SpaceX (@SpaceX) December 23, 2019