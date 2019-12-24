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А теперь можно и с людьми: SpaceX провела финальные испытания Crew Dragon

А теперь можно и с людьми: SpaceX провела финальные испытания Crew Dragon
16:14 Вт, 24 Декабрь 2019 Телеграф hightech.fm Фото: twitter

Новости науки:SpaceX финально испытала аварийную систему спасения капсулы Crew Dragon.

Первые тестовые испытания корабля Starship начались в сентябре 2019 года — до этого SpaceX тестировала базовую версию капсулы под названием Starhopper.

Тестирование стало десятым успешным по счету — теперь аэрокосмическая компания может рассчитывать на разрешение проводить испытания с людьми на борту. Об этом говорится в сообщении компании.

В будущем корабль Starship должен перевозить на борту до 100 астронавтов. Первый полет на Марс Starship намечен на 2025 год. Компания планирует создать еще четыре версии ракетоносителя и провести первый орбитальный пуск в течение шести месяцев. Следующая версия, получившая название Starship Mk2, уже строится на объектах SpaceX во Флориде.

Капсула уже успешно прошла испытания на огнестойкость, а последние 10 попыток протестировать ее парашютную систему в ходе сброса с высоты от нескольких десятков до нескольких сотен метров прошли успешно.

SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с новым спутником связи (Видео)

Следующий этап испытаний — прерывание полета — намечен на 11 января. В ходе тестирования компания проверит работоспособность системы аварийного спасения, которая включается во время полета, а затем выключается. Если этот этап пройдет успешно, SpaceX допустят к тестированию CrewDragon с экипажем на борту.

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Наука, Космический корабль, SpaceX, Crew Dragon, Альманах-2019.
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