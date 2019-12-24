А теперь можно и с людьми: SpaceX провела финальные испытания Crew Dragon

Новости науки:SpaceX финально испытала аварийную систему спасения капсулы Crew Dragon.

Первые тестовые испытания корабля Starship начались в сентябре 2019 года — до этого SpaceX тестировала базовую версию капсулы под названием Starhopper.

Тестирование стало десятым успешным по счету — теперь аэрокосмическая компания может рассчитывать на разрешение проводить испытания с людьми на борту. Об этом говорится в сообщении компании.

В будущем корабль Starship должен перевозить на борту до 100 астронавтов. Первый полет на Марс Starship намечен на 2025 год. Компания планирует создать еще четыре версии ракетоносителя и провести первый орбитальный пуск в течение шести месяцев. Следующая версия, получившая название Starship Mk2, уже строится на объектах SpaceX во Флориде.

Yesterday the team completed the 10th successful multi-chute test in a row of Crew Dragon’s upgraded Mark 3 parachute design – one step closer to safely launching and landing @NASA astronauts pic.twitter.com/nfFjnKygB4 — SpaceX (@SpaceX) December 23, 2019

Капсула уже успешно прошла испытания на огнестойкость, а последние 10 попыток протестировать ее парашютную систему в ходе сброса с высоты от нескольких десятков до нескольких сотен метров прошли успешно.

Следующий этап испытаний — прерывание полета — намечен на 11 января. В ходе тестирования компания проверит работоспособность системы аварийного спасения, которая включается во время полета, а затем выключается. Если этот этап пройдет успешно, SpaceX допустят к тестированию CrewDragon с экипажем на борту.