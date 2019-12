SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с новым спутником связи (Видео)

Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX стартовала с мыса Канаверал, штат Флорида.

Об этом сообщается на странице компании в Twitter.

Ракета должна вывести на орбиту спутник, разработанный Boeing.

Компания предоставила в нем место для двух клиентов - японского поставщика услуг платного телевидения и сингапурской компании Kratos. Они поместили в него два своих спутника JCSAT-18 и Kacific-1.

About 45 minutes after liftoff, Ms. Tree and Ms. Chief will attempt to catch the fairing halves pic.twitter.com/lTEkEvwx6P

— SpaceX (@SpaceX) December 17, 2019