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Среда, 11.12.2019
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NASA презентовала самую мощную ракету-носитель (Видео)

NASA презентовала самую мощную ракету-носитель (Видео)
13:30 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости науки:В рамках проекта Artemis в Новом Орлеане представили ракету SLS.

Аэрокосмическое агентство NASA продолжает готовиться к осуществлению миссии регулярных доставок астронавтов на Луну.

По убеждениям инженеров, новый корабль претендует на звание самой мощной ракеты, которую когда-либо создавали люди, сообщает Engadget.

Завершающие испытания

Накануне презентации тяжелая ракета-носитель SLS прошла ряд заключительных испытаний.

Для проверки топливного бака его подвергли сжатию, растяжению, изгибу и ряду механических нагрузок. В режиме реального времени его целостность измерялась тысячами датчиков. 

Результат тестирования действительно впечатляет – запас прочности бака составил более 260%, что делает его абсолютно пригодным для полетов. После превышения критических значений, которые сознательно указали исследователи, конструкция топливного бака не выдержала испытаний. 

В связи с этим NASA отметила, что на данный момент подготовительные работы и основное тестирование ракеты SLS можно считать завершенным.

Обнародована дата первого полета пилотируемого корабля Crew Dragon

Тестирование и запуск SLS

Программа SLS идет с существенным отставанием от графика. Сначала первая пилотируемая миссия была запланирована на 2019 год, но позже ее перенесли на 2021 год. Первое же реальное испытание ракеты-носителя состоится в 2024 году, когда экипаж космонавтов отправится на Луну.

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НАСА, Наука, Ракета, Ракета-носитель, Самая мощная ракета-носитель.
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