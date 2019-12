NASA презентовала самую мощную ракету-носитель (Видео)

Аэрокосмическое агентство NASA продолжает готовиться к осуществлению миссии регулярных доставок астронавтов на Луну.

По убеждениям инженеров, новый корабль претендует на звание самой мощной ракеты, которую когда-либо создавали люди, сообщает Engadget.

Завершающие испытания

Накануне презентации тяжелая ракета-носитель SLS прошла ряд заключительных испытаний.

Для проверки топливного бака его подвергли сжатию, растяжению, изгибу и ряду механических нагрузок. В режиме реального времени его целостность измерялась тысячами датчиков.

Результат тестирования действительно впечатляет – запас прочности бака составил более 260%, что делает его абсолютно пригодным для полетов. После превышения критических значений, которые сознательно указали исследователи, конструкция топливного бака не выдержала испытаний.

Success! Engineers @NASA_Marshall tested the @NASA_SLS liquid hydrogen test article tank to failure – the tank withstood more than 260% of expected flight loads before buckling and rupturing! #Artemis MORE: https://t.co/xznmov26FP pic.twitter.com/qAIyapEJA5

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) December 9, 2019