Ученые раскрыли полувековую загадку появления жизни

Новости науки:Исследователи решили полувековую загадку дефицита фосфатов, которые были необходимы для появления первых живых организмов, но концентрация которых была слишком мала в древних водоемах.

Специалисты изучили богатые карбонатом озера, которые образуются в засушливых условиях в понижениях рельефа, заполняемых водой с окрестных территорий. Из-за высокой скорости испарения в озере концентрируются соленые щелочные растворы.

Такие водоемы называются содовыми. Исследователи определили содержание фосфора в таких озерах, в том числе озере Моно в Калифорнии, Магади в Кении и Лонар в Индии.

Оказалось, что в водоемах, богатых карбонатом, содержание фосфора было в 50 тысяч раз выше, чем в морской воде, реках и других типах озер.

Это указывает на существование общего механизма, способствующего накоплению важного для жизни химического элемента. Выяснилось, что карбонаты преимущественно связываются с кальцием, оставляя фосфор в свободном доступе в воде.

В древности чрезвычайный уровень фосфатов в водоеме привел к химическим реакциям, в результате которых возникли компоненты РНК, белки, жиры и другие важные для жизни соединения. Богатая углекислым газом атмосфера ранней Земли (около четырех миллиардов лет назад) была идеальной для формирования таких озер и способствовала достижению в них максимального уровня фосфора.