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Исследователи засняли галактику NGC 4631 (Фото)

Исследователи засняли галактику NGC 4631 (Фото)
12:53 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:На снимке виден звездный диск галактики — он изображен в розовом цвете.

Астрономы при помощи телескопа Very Large Array получили новое изображение галактики NGC 4631, находящейся от нас примерно в 25 миллионах световых лет, в созвездии Гончие Псы. Она простирается примерно на 80 000 световых лет и имеет в качестве компаньона небольшую галактику NGC 4627.

Как указывается, на снимке видны так называемые "магнитные волокна" — над галактическим диском и под ним.

Отмечается, что данные волокна, заметные в зеленом и синем цветах, проникают глубоко вглубь галактического гало из газа и пыли. Зеленые волокна имеют магнитное поле, обращенное в сторону от Земли, в то время как синие волокна обладают полем, направленным в сторону нашей планеты.

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Ученые, получившие новое изображение, пытаются разобраться, как работает магнитная структура галактики. Они хотят понять, насколько распространены подобные магнитные поля в галактических гало и какие формы они принимают.

Исследователи надеются, что в итоге это поможет разобраться в том, как галактики приобретают магнитные поля и все ли из них созданы динамо-эффектом (то есть самостоятельно сгенерированы в результате определенного движения газа).

Работа, посвященная новому исследованию, была опубликована в журнале Astronomy & Astrophysics; кратко о результатах сообщается на сайте National Radio Astronomy Observatory (NRAO).

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Исследования, Наука, Галактика, NGC 4631.
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