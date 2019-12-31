Скачать
Вторник, 31.12.2019
Коболев рассказал, сколько Украина заработает на транзите газа
Коболев рассказал, сколько Украина заработает на транзите газа
Зеленский провел телефонный разговор с Путиным: какие темы обсуждали
Зеленский провел телефонный разговор с Путиным: какие темы обсуждали
"Год побед": Павелко подвел итоги уходящего года (Видео)
"Год побед": Павелко подвел итоги уходящего года (Видео)
Jerry Heil планирует принять участие в "Евровидении 2020"
Jerry Heil планирует принять участие в "Евровидении 2020"

Учеными раскрыта правда о загадочном явлении рядом с Землей

Учеными раскрыта правда о загадочном явлении рядом с Землей
16:12 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Явление раскрывает правду о загадочном явлении в виде облака антиматерии в окрестностях Солнечной системы.

Космический гамма-телескоп НАСА Fermi обнаружил гигантское гало высокоэнергетического свечения рядом с пульсаром Геминга, находящимся в сравнительной близости от Земли. Если бы оно было видно невооруженным глазом, то гало заняло бы площадь на небосводе, сравнимое более чем с 40 дисками полной Луны.

Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи провели анализ данных о гамма-излучении пульсара, полученных телескопом в течение десятилетия. Астрономам пришлось учитывать сторонние источники гамма-излучения, в том числе рассеянный свет, порождаемый столкновением космических лучей с межзвездными газовыми облаками.

Оказалось, что нейтронная звезда порождает гало с энергией 10 миллиардов электронвольт, занимающее видимую область на небе в 20 градусов (сравнимо с размерами Большого ковша).

Исследователи засняли галактику NGC 4631 (Фото)

Гало порождается частицами низкой энергии, которые уходят от пульсара и испускают гамма-излучение. Это соответствует результатам наблюдения гамма-обсерватории HAWC в Мексике, когда было обнаружена более высокоэнергетическая часть гало (5-50 триллионов электронвольт). Пульсар Геминга может отвечать за 20 процентов позитронов (античастиц электронов), обнаруженных вблизи Земли.

Пульсар Геминга расположен в 800 световых годах от Земли, что делает его самым близким к Солнечной системе пульсаром. Он был обнаружен еще в 1972 году и является самым ярким объектом такого рода в гамма-лучах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследования, Земля, Космос, Наука, Солнечная система.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С наступающим Новым 2020 годом: оригинальные поздравления в красивых открытках
02 Петиция о лишении Медведчука звания заслуженного юриста: ответ Зеленского
03 Дешевле и долговечнее: Tesla подала патент на новые аккумуляторы
04 Зеленые номера, парковка, зарядка: с 1 января новые нормы для электромобилей
05 Настоящий суперпродукт: самый полезный фрукт для здоровья сердца
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Газовое соглашение: В Кабмине заговорили о снижении цены на газ
В Кабмине заговорили о снижении цены на газ
Как на Новый год будет работать транспорт в Киеве
Как на Новый год будет работать транспорт в Киеве
Ждем чуда от природы: какой будет погода на Новый год
Ждем чуда от природы: какой будет погода на Новый год
Как у них это выходит? Почему хвойные устойчивее к засухам
Как у них это выходит? Почему хвойные устойчивее к засухам
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь