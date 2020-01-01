Огонь добывать пока не научились: взгляните на птицу, использующую палку как инструмент (Видео)

Новости науки:Снято первое свидетельство того, что морские птицы умеют пользоваться инструментами.

В октябре 2019 года мы публиковали новость о том, что свиньи из Ботанического сада в Париже способны пользоваться палками в качестве инструментов для рытья земли. Тогда же мы выяснили, что пользоваться дополнительными средствами для выполнения работы и ухода за собой также умеют муравьи, обезьяны и даже слоны. При всем этом ученым ни разу не удавалось заснять на видео то, как инструментами пользуются морские птицы. Спустя тысячи лет наблюдений за животными, биологам это наконец-то удалось. Исследовательнице по имени Аннет Файет посчастливилось снять на видео то, как птица-тупик из исландского острова Гримси использует поднятую с земли палку, чтобы почесать свою грудку. Но в этом действии ученые заметили нечто странное.

Видеоролик с необычным поведением морской птицы был опубликован в издании The Washington Post. В статье отмечено, что впервые о том, что птицы-тупики умеют пользоваться палками в качестве инструментов, Аннет Файет узнала в далеком 2014 году. Необычное явление она наблюдала в одном из островов вблизи Великобритании, однако тогда у нее не было под рукой видеокамеры. Поэтому она просто сделала пометку в своей книжке для записей и вскоре просто забыла о своем открытии.

Однако, в июле 2018 года, Аннет Файет наблюдала за группой тупиков на острове Гримси в Исландии и на этот раз в ее распоряжении было сразу несколько видеокамер. Она установила их в разных местах и одна из птиц снова попалась за необычным занятием. На опубликованном видеоролике видно, что морская птица поднимает с земли палку при помощи клюва и начинает чесать ее острым концом перья на своей груди. После этого она просто выкинула свой инструмент, хотя обычно эти птицы забирают найденные ветки и мягкую траву в свои гнезда.

По словам зоолога Алекса Качельника, такое отношение к ветке ясно говорит о том, что птица использовала ее только в качестве инструмента и никак иначе. Примерно так с найденными вещами поступают и обезьяны — почесав палкой спину, они просто их выкидывают. Также подручными инструментами пользуются и вороны для добычи и поедания личинок разнообразных насекомых. Но о том, что такая находчивость наблюдается и у морских птиц, ученые узнали впервые.

При этом их очень озадачило то, что птица-тупик чесала свою грудь при помощи ветки при том, что вполне могла дотянуться до нее своим клювом. Чтобы хоть как-то объяснить поведение птицы они предположили, что при помощи палки они избавлялись от клещей, которые могут навредить им при соприкосновении с клювом. Если это действительно так, то тупики могут быть весьма умными созданиями, которые явно не хотят умирать глупой смертью.

По словам исследователей, такой же сообразительностью обладают вороны из некоторых регионов нашей планеты. Например, при поиске личинок они часто используют палки, чтобы случайно не соприкоснуться с ядовитыми пауками.

После прочтения новостей о том, что некоторые виды животных умеют пользоваться подручными инструментами, у многих может возникнуть вопрос — почему это вообще интересует ученых? А все дело в том, что наблюдая за взаимодействием животных с различными инструментами, они могут выяснить, как люди научились ручному труду 2,6 миллиона лет назад. Так что в подобных исследованиях определенно есть смысл.