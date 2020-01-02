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Провал миссии "Чандраян-2": Индия не теряет надежду и готовит третью миссию на Луну

Провал миссии "Чандраян-2": Индия не теряет надежду и готовит третью миссию на Луну
02:11 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Твиттер

Новости науки:Индия одобрила третью лунную миссию

Индия одобрила третью миссию на Луну. Это произошло через несколько месяцев после провала миссии "Чандраян-2", который потерял связь с Землей при посадке на поверхность Луны.

Об этом заявило космическое агентство страны (ISRO), они отметили, что хотят "реализовать свои начальные амбиции и превратиться в космическую державу, потратив минимальное количество средств".

Цель этого полета заключается в том, чтобы совершить посадку на южном полюсе Луны, где до этого не приземлялись устройства. Считается, что там есть вода, так как кратеры там не подвержены воздействию высоких температур. ISRO надеется подтвердить наличие воды в виде льда.

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Резкое торможение на втором этапе посадки стало причиной аварии первого индийского лунного зонда "Викрам". Об этом отмечалось в заявлении Индийской организации космических исследований.

7 сентября посадочный модуль "Викрам" индийской лунной миссии "Чандраян-2" потерял связь с Землей при посадке на поверхность Луны. Если бы операция прошла успешно, Индия стала бы четвертой страной, посадившей на Луну неповрежденный космический корабль.

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Индия, Луна, Космос, Чандраян-2.
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