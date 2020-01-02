В Китае намерены "осуществить мечту человечества о безграничной чистой энергии"

Новости науки:Китай планирует построить космическую станцию сбора солнечной энергии с ее последующей передачей на Землю без проводов.

Китайское информационное агентство Синьхуа сообщило, что ученые из Китайской академии космических технологий планируют построить в космосе солнечную электростанцию, которая будет улавливать энергию Солнца и без проводов подавать на Землю при помощи лазеров или микроволнового излучения и сможет улавливать солнечные лучи 24 часа в сутки.

"Мы надеемся укреплять международное сотрудничество и сделать научные и технологические прорывы, чтобы человечество в скором времени могло осуществить мечту о безграничной чистой энергии", говорит научный сотрудник академии космических технологий Ван Ли.

Как говорят китайские ученые, солнечная энергетика в космосе будет более эффективной и надежной, для обеспечения энергией спутников и изолированных или отрезанных из-за бедствий регионов на Земле, чем ископаемое топливо.

Китай инвестировал $28,4 миллиона долларов в строительство испытательной базы в Чунцине на юго-западе для испытания своих разработок.