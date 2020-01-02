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Итоги 2019-го: ТОП-5 удивительных палеонтологических открытий (Фото)

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Итоги 2019-го: ТОП-5 удивительных палеонтологических открытий (Фото)
20:03 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Как бы давно что-либо ни произошло, палеонтологи до всего докопаются.

Там, на неведомых дорожках…

Есть ощущение, что Хаяо Миядзаки не сильно фантазировал, создавая своих необычных персонажей. Скажем, Котобус, — вполне реальное существо из эдиакарского периода.

Кто ж ещё мог оставить следы, подобные тем, что нашли Чэнь Чжэ из Нанкинского института геологии и палеонтологии и его коллеги на дне эдиакарского моря, когда-то плескавшегося на месте знаменитой ныне плотины "Три ущелья" в низовьях реки Янцзы.

Возраст находки, которую назвали ийлингия (Yilingia, от округа Ийлин), оценивается в 550-540 млн лет, и в те времена ещё никто на столь дальние расстояния — более полуметра — не уходил. Возможно, среди следов есть и слепок самого многоногого существа — настоящего первопроходца.

Нервное создание

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Наверное, ийлингия, хотя и ходила, сама ещё не знала, куда, собственно, идёт. Головы-то и мозга у неё не было в отличие от кембрийских последователей, таких как морской многощетинковый червь канадия (Canadia) из Скалистых гор провинции Альберта. Сам кольчатый червяк известен уже 110 лет, но вот его мозги и брюшную нервную цепочку Люк Перри и Жан-Бернар Карон из Йельского университета открыли только сейчас — всего в шести из нескольких сотен экземпляров. От нервной системы остался лишь углеродный отпечаток. Однако с помощью поляризационного света и рентгено-спектрального анализа можно рассмотреть все нервные узлы червя, которому около 505 млн лет, и понять, что в кембрийском периоде с его многочисленными хищниками, в отличие от эдиакарского, соображать уже надо было быстро.

На сушу, выпучив глаза

Освоение суши потребовало ещё более изощрённых мозгов и наблюдательности. Во всяком случае так можно предполагать, глядя на останки нового четвероного существа — пармастеги (Parmastega, от "парма", что на языке коми означает "холмы, поросшие тайгой" и греческого "стегэ" — крыша, в смысле "крыша черепа"), обитавшего в позднедевонских (около 382-372 млн лет назад) лагунах нынешней Республики Коми. Его открыли Павел Безносов из Института геологии Коми НЦ УрО РАН (г. Сыктывкар) и его коллеги. Сочетание высоко расположенных на черепе крупных глазниц с низко сидящими ноздрями предполагает, что пармастега, древнейшее из четвероногих животных, дышала, подобно рыбам, но высматривала, чем поживиться у береговой кромки.

Из научной работы Pavel A. Beznosov, Jennifer A. Clack, Ervīns Lukševičs, Marcello Ruta & Per Erik Ahlberg

Панки мелового периода

Глядя на костные останки и реконструкции бахадазавра (Bajadasaurus, от испанского bajada — скат), родственника известного диплодока, обитавшего в раннемеловую эпоху (140-135 млн лет назад) на территории современной Патагонии, создаётся впечатление, что ящер отрастил себе ниспадающую вперёд шевелюру, как у панка. Впрочем, Пабло Гальина из Национального совета по научным исследованиям и технологиям в Буэнос-Айресе и его группа выяснили, что направленные вперед длинные парные отростки являются невральными дугами шейных позвонков, а при жизни бахадозавра эти гнутые рога, вероятно, использовались для защиты. Есть и другие версии о предназначении этих длиннющих шипов: они могли служить основой для кожистой мембраны, которая позволяла гиганту избавиться от излишков тепла, чтобы не свариться в собственной шкуре, или издалека демонстрировать себя партнёру во всей красе, или удерживать горб с жировыми отложения про запас.

Бескрылые паразиты

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И раньше предполагалось, что мезозойских гигантов могли донимать мельчайшие паразиты. Однако достоверных клещей-кровососов удалось разглядеть на меловых перьях только в позапрошлом году. В этом всё в тех же бирманских янтарях нашли и вшей мелового периода (100 млн лет назад). Гао Тайпин из Колледжа наук о жизни и Академии междисциплинарных исследований при Столичном среднем университете в Пекине, Александр Расницын из Палеонтологического института им. А. А. Борисяка РАН в Москве и их коллеги нашли личинок мезофтируса (Mesophthirus, от греческого "месос" — средний и "фтейр" — вошь) в перьях, возможно, принадлежавших динозаврам. Личинки, подобно многим паразитам, отличались мелким бескрылым тельцем, мощным ротовым аппаратом жевательного типа, лапками, с заметным коготком каждая и короткими усиками с длинными чувствительными волосками — в общем, полным набором признаков для того, чтобы жить, крепко вцепившись в шкуру хозяина. Вероятно, они питались перьевым покровом, сильно повредив перья ящера. Донимаемый паразитами динозавр подошёл к дереву, чтобы почесаться, и паразиты влипли в смолу — и в историю.

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Динозавры, Открытия, Палеонтология, 2019.
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