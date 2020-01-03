ДНК "рассказала" о длительности жизни позвоночных

Новости науки:Ученые создали метод измерения продолжительности жизни позвоночных на основе их ДНК.

Ученые создали метод измерения продолжительности жизни позвоночных на основе их ДНК. Работа позволит определить естественную продолжительность жизни различных видов животных без непосредственного наблюдения за ними, говорится в исследовании ученых из Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии, опубликованного в журнале Scientific Reports.

Измерение максимальной продолжительности жизни диких животных — достаточно сложный процесс, поскольку ученые ограничены изучением тех особей, которые им попадаются. С одной стороны, продолжительность жизни отдельных особей может отличаться от средней продолжительности для вида, с другой стороны, за некоторыми животными — например, за китами, довольно трудно следить в течение длительного времени.

Исследователи разработали метод определения продолжительности жизни позвоночных на основе метилирования ДНК. Это процесс, в ходе которого метильные группы добавляются к молекуле ДНК и меняют активность этого сегмента, не влияя на последовательность нуклеиновой кислоты в нем.

"Используя известные продолжительность жизни 252 различных видов позвоночных, мы смогли точно предсказать продолжительность жизни по плотности метилирования ДНК в 42 различных генах", - говорит Бен Мейн, ведущий автор исследования

Исследование показало, что продолжительность жизни шерстистых мамонтов составляла максимум 60 лет, в то время как максимальная продолжительность жизни гренландского кита составляет колоссальные 268 лет. Это на 57 лет больше, чем считалось ранее.