ДНК "рассказала" о длительности жизни позвоночных

Ученые создали метод измерения продолжительности жизни позвоночных на основе их ДНК. Работа позволит определить естественную продолжительность жизни различных видов животных без непосредственного наблюдения за ними, говорится в исследовании ученых из Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии, опубликованного в журнале Scientific Reports.
Измерение максимальной продолжительности жизни диких животных — достаточно сложный процесс, поскольку ученые ограничены изучением тех особей, которые им попадаются. С одной стороны, продолжительность жизни отдельных особей может отличаться от средней продолжительности для вида, с другой стороны, за некоторыми животными — например, за китами, довольно трудно следить в течение длительного времени.
Исследователи разработали метод определения продолжительности жизни позвоночных на основе метилирования ДНК. Это процесс, в ходе которого метильные группы добавляются к молекуле ДНК и меняют активность этого сегмента, не влияя на последовательность нуклеиновой кислоты в нем.
"Используя известные продолжительность жизни 252 различных видов позвоночных, мы смогли точно предсказать продолжительность жизни по плотности метилирования ДНК в 42 различных генах", - говорит Бен Мейн, ведущий автор исследования
Исследование показало, что продолжительность жизни шерстистых мамонтов составляла максимум 60 лет, в то время как максимальная продолжительность жизни гренландского кита составляет колоссальные 268 лет. Это на 57 лет больше, чем считалось ранее.