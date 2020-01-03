Одним динозавром меньше: ученые усомнились в существовании нанотиранов

Новости науки:Нанотираны оказались не отдельным видом диназавров, а детенышами тираннозавров.

Миниатюрные динозавры нанотираны оказались не отдельным видом, а детенышами тираннозавров. К такому выводу на основе анализа костей нанотиранов пришли исследователи из Университета Северной Каролины. Работа опубликована в журнале Science Advances.

За последние годы ученые пересмотрели облик тираннозавров — самых знаменитых динозавров, которые жили в меловой период около 68–66 млн лет назад. В частности, сейчас палеонтологи предполагают, что тираннозавры были быстро бегающими пернатыми существами, а не неповоротливыми чешуйчатыми и зубастыми рептилиями.

Длина тела ящеров от головы до хвоста составляла около 12,3 м, а вес — более 14 т. Изменение представления об облике животного заставило палеонтологов пересмотреть представления об их родственником.

В частности, исследователи проанализировали кости нанотиранов (Nanotyrannus lancensis) — карликовых тираннозавров, которые до сих пор считались отдельным видом ящеров.

Анализ "годичных колец", которые позволяют установить возраст ящеров, показал, что они являются детенышами тираннозавров, а не отдельным видом животных.

"Как правило, все музеи выставляют лишь самые большие и впечатляющие окаменелые останки динозавров и игнорируют все остальные окаменелости. Проблема же заключается в том, что останки менее крупных особей могли принадлежать детенышам этих ящеров. Наше исследование показывает, что тираннозавры становились "королями" еще до того, как они полностью вырастали", - Линдси Занно, ведущий автор исследования