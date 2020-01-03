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В штате Нью-Йорка обнаружен самый старый в мире "ископаемый лес"

В штате Нью-Йорка обнаружен самый старый в мире "ископаемый лес"
16:40 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: earth-chronicles.ru

Новости науки:Этот лес, как пишут исследователи, открывает ключевую веху в истории климата Земли.

Самый старый лес в мире был обнаружен в северной части штата Нью-Йорк, к западу от реки Гудзон и немного к югу от Олбани.

Обнаруженные в известняковом карьере, все, что осталось от 386-миллионолетнего леса - это окаменелые корневые сети в известняковом карьере в Каире, штат Нью-Йорк.

Давным-давно гигантские деревья древнего леса, вероятно, покрывали область, простирающуюся до Пенсильвании и за ее пределами. И они примерно на 2-3 миллиона лет старше предыдущего рекордсмена по самому древнему лесу, обнаруженному в 40 километрах к западу от города Гильбоа, штат Нью-Йорк .

"Удивительно видеть растения, которые ранее считались взаимоисключающими предпочтениями среды обитания, растущими вместе",-сказал Крис Берри, исследователь из Кардиффского университета в Уэльсе и соавтор исследования о древнем лесу, опубликованного в журнале Current Biology y, в выписке..

Когда существовал лес, эта часть долины Гудзона была дельтой реки, именно поэтому окаменелости рыб были найдены в том же карьере.

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Ни одно из деревьев в старом лесу не размножалось с помощью многоклеточных семян, а вместо этого производило потомство с помощью одноклеточных спор. В древнем лесу было три вида деревьев: cladoxylopsides, которые были похожи на примитивные папоротники без плоских зеленых листьев (они также были широко распространены в районе Гильбоа); archaeopteris, которые в некоторых отношениях напоминали современные хвойные деревья, но имели плоские зеленые листья; и единственный пример третьего, неопознанного типа дерева.

По мере того как растения развивали толстые, долгоживущие, богатые углеродом деревянные корни, они вытягивали углекислый газ из атмосферы , коренным образом меняя глобальный состав воздуха планеты. Сами растения стали значительными поглотителями углерода.

В конце концов, этот лес был уничтожен, вероятно, наводнением, предположили исследователи.

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