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Врачи так не могут: ИИ от Google может обнаружить рак молочной железы точнее медика

Врачи так не могут: ИИ от Google может обнаружить рак молочной железы точнее медика
12:18 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: twitter

Новости науки:Разработчики Google научили ИИ выявлять рак молочной железы точнее врачей.

Разработанный Google искусственный интеллект научился выявлять рак молочной железы точнее врачей. Об этом говорится в блоге компании.

Созданием и обучением нейросети занимались инженеры Deep Mind в сотрудничестве c центром Cancer Research UK Imperial Centre, американским университетом Northwestern University и больницей Royal Surrey County Hospital.

Для обучения алгоритма ученые использовали базу изображений с результатами биопсии 25 тыс. пациентов медицинского центра при Университете Неймегена в Нидерландах, а также нескольких британских и американских больниц.

В ходе испытаний алгоритм позволил снизить число ложноположительных результатов на 5,7% и 1,2% в американских и британских больницах соответственно.

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"Эти данные показывают, что наша модель искусственного интеллекта установила рак молочной железы по результатам скрининговой маммографии с большей точностью и меньшим количеством ложноположительных и ложноотрицательных результатов, чем эксперты".

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Google, Рак, Медицина, Искусственный интеллект, ИИ.
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