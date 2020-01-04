Врачи так не могут: ИИ от Google может обнаружить рак молочной железы точнее медика

Новости науки:Разработчики Google научили ИИ выявлять рак молочной железы точнее врачей.

Разработанный Google искусственный интеллект научился выявлять рак молочной железы точнее врачей. Об этом говорится в блоге компании.

Созданием и обучением нейросети занимались инженеры Deep Mind в сотрудничестве c центром Cancer Research UK Imperial Centre, американским университетом Northwestern University и больницей Royal Surrey County Hospital.

Для обучения алгоритма ученые использовали базу изображений с результатами биопсии 25 тыс. пациентов медицинского центра при Университете Неймегена в Нидерландах, а также нескольких британских и американских больниц.

Google разработал способ раннего выявления рака молочной железы pic.twitter.com/gPGUiF5npk — Исак Чагадаев (@myaprojunun1985) January 4, 2020

В ходе испытаний алгоритм позволил снизить число ложноположительных результатов на 5,7% и 1,2% в американских и британских больницах соответственно.

"Эти данные показывают, что наша модель искусственного интеллекта установила рак молочной железы по результатам скрининговой маммографии с большей точностью и меньшим количеством ложноположительных и ложноотрицательных результатов, чем эксперты".