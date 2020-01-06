Скачать
Понедельник, 06.01.2020
Православные всего мира празднуют рождественский сочельник
Православные всего мира празднуют рождественский сочельник
Теплая зима и жаркое лето: синоптики дали прогноз погоды на 2020 год
Теплая зима и жаркое лето: синоптики дали прогноз погоды на 2020 год
Реал настроен вернуть Лунина из аренды
Реал настроен вернуть Лунина из аренды
6 января - приметы и обряды на Рождественский сочельник
6 января - приметы и обряды на Рождественский сочельник

На Венере есть вулканы? Ученые обнаружили на планете лавовые потоки

На Венере есть вулканы? Ученые обнаружили на планете лавовые потоки
10:30 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Ученые НАСА нашли на Венере признаки активного вулканизма, возраст которых не превышает нескольких лет.

Сегодня условия на Венере совершенно непригодны для жизни в том виде, в каком она существует на Земле. Атмосфера планеты на 96% состоит из углекислого газа (по сравнению с 0,04% на нашей планете), на ней время от времени идут серные дожди, а температура на поверхности составляет около 462 °C.

Один день Венеры длится 243 земных дня, или около двух третей земного года. Это означает, что любое конкретное место на поверхности планеты подвергается постоянному воздействию солнечного света в течение нескольких месяцев подряд.

Еще в 2015 году ученые из американского Института исследования Луны и планет обнаружили на инфракрасных фотографиях Венеры пятна, яркость которых достаточно сильно менялась с периодичностью в несколько дней. Вероятно, это могло быть признаком вулканической активности в недрах Венеры, однако ученым было необходимо найти дополнительные признаки, чтобы точно это установить.

Зонд Parker провел гравитационный маневр на орбите Венеры

Сейчас ученые нашли следы присутствия новых лавовых потоков на Венере. Они проанализировали спектральные данные о химическом составе поверхности Венеры, полученные с помощью спектрометра VIRTIS (Visible Infrared Thermal Imaging Spectrometer) на борту "Венеры-Экспресс".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Космос, Наука, Венера, Планеты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Завтракайте правильно: что не стоит есть натощак (Фото)
02 Чем отличаются оригинальные лекарства от их аналогов: это следует прочитать
03 Первый раз в это десятилетие: в чем блистала Кейт Миддлтон на публичном мероприятии (Фото)
04 Зеленский в Омане отметил перспективные отрасли для прямых инвестиций
05 Марцинкив предложил поставить памятник Бандере на границе с РФ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Как изменился размер алиментов в 2020 году: что следует знать
Как изменился размер алиментов в 2020 году: что следует знать
Трамп пригрозил Ираку небывалыми санкциями
Трамп пригрозил Ираку небывалыми санкциями
Год назад Украина получила Томос об автокефалии Православной церкви Украины
Год назад Православная церковь Украины получила Томос
Золотой глобус 2020: победители престижной кинопремии
Золотой глобус 2020: победители престижной кинопремии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь