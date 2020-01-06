На Венере есть вулканы? Ученые обнаружили на планете лавовые потоки

Новости науки:Ученые НАСА нашли на Венере признаки активного вулканизма, возраст которых не превышает нескольких лет.

Сегодня условия на Венере совершенно непригодны для жизни в том виде, в каком она существует на Земле. Атмосфера планеты на 96% состоит из углекислого газа (по сравнению с 0,04% на нашей планете), на ней время от времени идут серные дожди, а температура на поверхности составляет около 462 °C.

Один день Венеры длится 243 земных дня, или около двух третей земного года. Это означает, что любое конкретное место на поверхности планеты подвергается постоянному воздействию солнечного света в течение нескольких месяцев подряд.

Еще в 2015 году ученые из американского Института исследования Луны и планет обнаружили на инфракрасных фотографиях Венеры пятна, яркость которых достаточно сильно менялась с периодичностью в несколько дней. Вероятно, это могло быть признаком вулканической активности в недрах Венеры, однако ученым было необходимо найти дополнительные признаки, чтобы точно это установить.

Сейчас ученые нашли следы присутствия новых лавовых потоков на Венере. Они проанализировали спектральные данные о химическом составе поверхности Венеры, полученные с помощью спектрометра VIRTIS (Visible Infrared Thermal Imaging Spectrometer) на борту "Венеры-Экспресс".